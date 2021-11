Antonio Marte se disculpa por usar palabra "lavado" al hablar de plataformas digitales de taxis

Santo Domingo, RD.

El senador Antonio Marte volvió a cuestionar en su participación en el Senado de la República la tarde de este martes la forma en que se manejan las “plataformas digitales” de servicios de taxis en el país.

El legislador por Santiago Rodríguez también pidió disculpas si en sus declaraciones (anteriores) dijo que esos servicios de taxis eran usados para “lavado", aunque reiteró que no era "un negocio legal".

Dijo que no cumplen la Ley 63-17 en su artículo 83, ya que no se registran ni poseen sellos en las puertas que los identifiquen.

“Yo creo en la forma mía que ese no es un negocio legal, no sé si hablé de lavado, creo que no dije lavado, si dije de lavado pido excusas pero sí creo que hay una evasión de impuesto porque eso es dinero que se cobra el fisco no lo ve”, dijo.

En declaraciones anteriores Antonio Marte cuestionó a las compañías que prestan servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas, indicando que no dan seguridad ni pagan impuestos.

“Ese lavado que hay, porque eso es un lavado…no pagan impuestos, es dinero que se va, no liquidan a un chofer, no le dan seguridad, no le dan vacaciones, no le dan na’, ¿y entonces, ustedes apoyan eso?”, manifestó el lunes el también presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra).