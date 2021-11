Antonio Marte sobre plataformas digitales: “Ese lavado que hay... no pagan impuestos, es dinero que se va"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, cuestionó a las compañías que prestan servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas.

“Ese lavado que hay, porque eso es un lavado…no pagan impuestos, es dinero que se va, no liquidan a un chofer, no le dan seguridad, no le dan vacaciones, no le dan na’, ¿y entonces, ustedes apoyan eso?”, manifestó el también presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra).

Estas declaraciones del legislador se producen luego de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cuyo director Rafael Arias fue gerente general de Conatra, le diera un plazo para que estas plataformas regularicen su estatus en el país.

Asimismo, Marte resaltó la necesidad de que esto se lleve a cabo, indicando que los transportistas pagan más de 22 mil millones de pesos en impuestos anualmente, mientras compañías que se manejan a través de aplicaciones no lo hacen.

Indicó además que el artículo 83 de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estipula que para ser taxista se debe estar correctamente registrado y pagar impuestos.

“Ellos no son taxistas”, reiteró a miembros de la prensa en varias ocasiones.

Plazo

El viernes de la semana pasada el Intrant comunicó que las referidas plataformas tienen un plazo de 15 días para iniciar el proceso de regularización del servicio.

Si pasa este periodo y las empresas no se registran, las autoridades aplicarán las intervenciones correspondientes para certificar “el cumplimiento de las normas”.

No obstante, mientras se cumple el plazo establecido, los socios conductores de las compañías podrán continuar operando mientras se procesan sus solicitudes.

Controversia

Todo esto se suma a la tensión ya existente entre empresas como Uber y DiDi con los sindicatos de transportistas, que se elevó aún más cuando el Intrant hizo públicas una serie de normativas controversiales.

Este reglamento, que todavía no está vigente, establece que las mencionadas plataformas no podrán ofrecerse a operar a un kilómetro de distancia de la puerta principal de los hoteles de las regiones este y norte, y a 200 metros en el Distrito Nacional y Santo Domingo.