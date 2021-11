Unicef alerta que borrador del Código Penal permite la disciplina violenta

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

En el borrador para modificar el Código Penal se ha permitido la disciplina violenta por parte de los padres hacia los niños, según alertó hoy el el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

UNICEF, junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), han realizado un llamado para que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados desista de la inclusión.

“El Código Penal debe proteger a la niñez contra la disciplina violenta, y que la violencia nunca es ni será la solución, pues no educa, no ayuda y no debe ser tolerada”, señaló la representante de UNICEF en República Dominicana, Rosa Elcarte.

La modificación a ser incluida en el artículo 123 “implica un retroceso sobre la legislación vigente, Ley 24-97 de violencia intrafamiliar y la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

De la misma forma, no cumple con la Convención de los Derechos del Niño, convenio que fue ratificado por el país y que posee jerarquía constitucional, dice Unicef en un comunicado de prensa.

Elcarte enfatizó que República Dominicana no puede permitirse tener un Código Penal que “autorice a los padres a que golpeen o maltraten a sus hijos”.

“Si la sociedad dominicana quiere poner fin a la violencia en el país, debe romper el círculo intergeneracional de la violencia, y para ello debe dar los pasos necesarios, empezando por contar con un Código Penal que no sea permisivo de la disciplina violenta”, resaltó Elcarte.