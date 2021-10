Asesor nombrado por Abinader fue demandado por el IAD por apropiarse de terrenos

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

En el año 2018 el Instituto Agrario Dominicano (IAD) hizo pública una demanda contra Isidoro de la Rosa Ogando, nombrado este viernes como asesor del Poder Ejecutivo, en materia de cacao, por supuestamente apropiarse de 10,400 tareas de tierra en Dajabón y Monte Cristi.

De acuerdo al documento, de la Rosa Ogando, propietario de la empresa Biofcacao S.A. “tiene aspiraciones de apropiarse de parcelas del Estado”.

Detallan que en el municipio Restauración, de la provincia Dajabón en una parcela reformada, el hoy asesor realizó una “ocupación”, de 4,400 tareas en la zona de carrizal, antigua colonia Mariano Cestero.

El director general del IAD, Emilio Toribio Olivo, alegó que De la Rosa decía ser dueño de esos terrenos desde hace 18 años y que, además, afirmaba tener una inversión de unos RD$80 millones en ese solar.

“La versión de la entidad estatal es que la única propiedad legítima del empresario es un área de 200 tareas que recibió como parcelero del IAD en 2012 con un título provisional”, decía la documentación del IAD.

Indicaron que la empresa del hoy asesor del Poder Ejecutivo ocupaba 21 porciones de 200 tareas cada una, “registradas de manera ilegítima a favor de testaferros empleados y familiares de De la Rosa Ogando”.

Mientras que el resto de las tareas de tierra, 6,000 eran ocupadas en el municipio Villa Vásquez, provincia Monte Cristi, donde Isidoro de la Rosa Ogando había comprado una supuesta porción de terreno a la Factoría de Arroz Orica, S.A.

‘‘Decimos ‘supuesta’ porque se hizo una transacción de documentos sin existir la posesión de tierras. Entonces nos preguntamos ¿por qué el comprador no exigió al vendedor la entrega de las tierras? La realidad es que la Factoría Orica, S.A., no poseía dichos terrenos, se trataba de cartas constancias obtenidas de manera fraudulenta por personas que no eran beneficiarios de reforma agraria (un pequeño Bahía de las Águilas) en esa zona’’, decía.

Hasta el momento se desconoce la conclusión de este litigio por tierras del Estado.

El nombramiento de Isidoro de la Rosa Ogando se produjo bajo el decreto 648-21.