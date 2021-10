Miriam Germán predijo en 2017 el futuro del expediente Odebrecht

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para los imputados en el Caso Odebrecht fue crónica de una muerte que una vez fue anunciada por la hoy procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, cuando ejercía como juez presidente de la Cámara Penal en la Suprema Corte de Justicia y el caso pasó por sus manos.

Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo determinaron que no existían pruebas suficientes para condenar a cuatro de los seis implicados en el juicio de fondo del caso Odebrecht: Conrado Pittaluga, los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista, y Roberto Rodríguez.

Para muchos, esta decisión no es novedad, ya que Germán Brito lo había advertido en julio de 2017 luego de un conocimiento de recursos de apelación interpuestos por los entonces 10 imputados.

La magistrada Miriam Germán Brito dijo que en la investigación presentada hasta ese momento por el Ministerio Público se apreciaba "una dificultad probatoria", que de no ser subsanada por los fiscales en el curso de la investigación no se auguraba un futuro esperanzador en el juicio al fondo, "donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a una duda razonable".

“A cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso le atormenta el aspecto probatorio (…) sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados”, sostuvo la magistrada en aquel momento.

Además de que en las declaraciones del MP abundaba la duda con expresiones como: 'yo creo', 'me parece' y en algunos, una tajante negativa, la entonces jueza destacó que solo eran teorías que necesitaban ser más adelante sustentadas con pruebas, así como también que se incluyeron personas que salieron de la función pública hacía años y otros que no lo estaban en el momento de los hechos.

“Los hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran legisladores o funcionarios, también se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo que sucedió cuando ya no detentaban la función”, agregó.

Una vez Miriam Germán emitió su voto disidente con el que dejó en libertad a 6 de los 10 imputados en la audiencia del 9 de julio de 2017, el entonces procurador Jean Alain Rodríguez se pronunció y señaló que el Ministerio Público seguiría trabajando, profundizando y ampliando la investigación local que había iniciado el 26 de diciembre de 2017.

No obstante, el futuro que Germán auguró se hizo realidad y la duda razonable persistió, dando como resultado la decisión de las juezas tras casi 5 años de proceso.

Tan solo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a prisión, por 8 y 5 años respectivamente, con una condena que deberán cumplir desde sus hogares y por poco tiempo, luego de los años de prisión preventiva con los que han cumplido.

Las evidencias adicionales que Rodríguez, hoy imputado en un caso de corrupción administrativa durante su gestión en la Procuraduría, prometió el pasado 9 de julio de 2017, no fueron suficientes.

En vez de confirmar si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos de la constructora brasileña en el país, como ese día dijo que haría, el número de acusados fue posteriormente reducido y, culminado este largo juicio, todos se preguntan ¿quiénes fueron los sobornados?

La respuesta podría estar tras la nueva investigación que desde finales de 2020 el MP y Wilson Camacho, director de la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), denominó Odebrecht 2.0.

Se desconoce cuándo los fiscales sorprenderían a la ciudadanía con el nuevo caso, pero la lectura íntegra de la sentencia reciente se espera para el próximo 25 de noviembre. Luego de ella, tanto Díaz Rúa, como Rondón, apelarán la decisión. De igual forma lo hará el MP, respecto a la sentencia de los descargados.