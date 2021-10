Sigue en aumento la demanda de vacunas contra el covid

Nairobi Núñez Núñez

Santo Domingo, R.D.

A cuatro días de que se inicie la regulación en la que se tendrá que presentar la tarjeta de vacunación para acceder al transporte de pasajeros y lugares públicos, las personas continúan abarrotando los centros de vacunación en busca de su primera dosis.

A pesar de que el procedimiento de vacunación ha estado realizándose desde hace meses en diferentes puntos de país, algunos ciudadanos alegaron que no se habían colocado la vacuna anticovid por diversas razones, como es el caso de Jenni López, quien aseguró que, a raíz de contraer un virus gripal, fue postergando el iniciar su esquema de vacunacion.

“A mí me dio mucha gripe, yo quería ponérmela, pero me agarró esta gripe y una tos insoportable”, expresó luego de haberse vacunado.

Otra de las personas que se encontraba recibiendo su primera dosis anticovid era Alanna Michel, de 16 años de edad, quien contó que no se había acercado a ninguno de los puestos de vacunación porque es alergica y pensaba que eso “afectaría” al momento de vacunarse.

“Yo no había venido porque yo sufro de alergias y después estuvimos investigando y nos dimos cuenta que no afecta, ahora pudimos venir”, manifestó la joven. Esta agregó que su madre al parecer tiene miedo de aplicarse la dosis.

“Mi madre no se la ha puesto, no sé por qué. A ella no le gusta hablar de eso. Pero yo si vine, porque yo veo esta vacuna como cualquier otra”, dijo.

En tanto que Alan Vásquez refirió que no había tenido el tiempo disponible para inocularse. “Yo no había sacado el tiempo para esto”, expresó al indicar que no habia pensado que sin la vacuna podría contagiar a sus familiars en caso de contraer el coronavirus.“Todos mis familiares están vacunadas en verdad”, agregó.

Segunda y tercera dosis

Aunque en su mayoría, los ciudadanos están en busca de la primera dosis, la aplicación de la segunda y el refuerzo siguen presentes en los puntos de inoculación.

En este sentido, la encargada del centro de vacunación Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, señaló que ha sido significativo el flujo de personas que asiste a colocarse su dosis, indicando que este según su criterio ha sido de un 50 por ciento de aumento.