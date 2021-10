"Un manjar": Impresionados, maravillados... El deleite de los diputados con hija de Chú Vásquez en su entrevista no televisada

Saulo Mota

Santo Domingo, RD

La comisión permanente de Presidencia de la República de la Cámara de Diputado presentó la composición de la terna de candidatas para el puesto de presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), tras finalizar con el proceso de entrevistas.

La terna es encabezada por María Elena Vásquez, hija del ministro de Interior y Policía Jesús “Chu” Vásquez, completando la terna propuesta junto a Fior D’Aliza Alduey y Dangela Ramírez Guzmán.

Uno de los detalles a destacar es que las entrevistas a los aspirantes no fueron públicas, no se transmitieron en vivo como sí se ha hecho en los casos del Defensor del Pueblo o el de los miembros de la Cámara de Cuentas. También es importante destacar que todas las sesiones de la Cámara de Diputados son transmitidas en línea.

LISTÍN DIARIO tuvo acceso a la transcripción de la intervención de María Elena Vásquez frente a la comisión, que es encabezada por el diputado Félix Santiago Hiciano Almánzar.

La primera parte consistió en una introducción del aspirante al puesto donde enumera sus logros académicos y profesionales, y que luego da paso a las preguntas técnicas de la comisión.

El primero en hacer su pregunta fue Hiciano Almánzar que, luego de agradecerle a María Elena y calificar su currículum como “increíble”, se limitó a preguntarle a la candidata cuántos años tenía. Ante la respuesta (41 años), esta fue la respuesta del diputado: "Bueno, impresionante".

Y viene la respuesta de la postulante: "Bueno, debo decir, mi familia toda, es una familia de maestros y tuve la suerte de que mi abuelo materno me alfabetizó cuando yo apenas tenía dos años, entonces, resultó que cuando fui al colegio ya sabía leer y escribir y por esa razón me tuvieron que saltar algunos cursos y además, cuando estaba en octavo curso, también, a modo anecdótico, fue del primer grupo de pruebas nacionales y saqué la nota más alta a nivel nacional, razón por la cual el banco Nova Scotia me favoreció con una beca para el colegio y posteriormente para mis estudios universitarios".

El diputado Hiciano Almánzar le responde: “¡Impresionante!, eso fue en el 92. Lo recuerdo muy bien".

Otra de las intervenciones a resaltar fue la del diputado Napoleón López Rodríguez. Así fue: “Gracias presidente. Buenas tardes a nuestra querida Elenita, hija de una gran amiga y compañera de estudios, Andrea, compañera nuestra de estudio, una lumbrera igual que su hija, desde que estábamos en la primaria y de un amigo entrañable, Jesús Antonio Vázquez, “Chú”. Aquí todo se graba presidente en audio, voz e imagen, y yo les preguntaría a ustedes honorables diputados que ayer nos acompañaron en esta primera reunión, ¿debíamos nosotros perdernos de este manjar que hoy nos estamos dando? Oyendo el anterior y más que el anterior, con la presente Elena, oír de su formación, de sus cualidades, y oír de sus intenciones.

Yo creo que valió la pena que nosotros particularmente propusiéramos que escucháramos a los proponentes, aunque eso es interno presidente, yo lo sé, pero esto es un manjar que nos estamos dando con estos proponentes que están ahí y vamos a sacar, Lila, lo que nosotros creemos que más le beneficia, no a Elenita, no a Chú, al país. Yo que soy de su provincia, donde ella nació, y que soy amigo de su esposo, Manuel Conde “OKI”, creo que honrar, honra, y nosotros tenemos que sentirnos honrados con la presencia de una joven preparada, capacitada, que tiene las mejores distinciones y que sale de mi propia provincia que yo represento en este Congreso. No voy a hacer ninguna pregunta, igual que Lila, porque está todo tácito, sobre entendido. Muchas gracias, presidente".

¿Controversia?

Una de las quejas principales sobre la posible selección de Vásquez a Procompetencia se centra en el hecho de que ella es hija del ministro de Interior y Policía, a pesar de que Rafaela “Lila” Alburquerque aseguró que la comisión evaluó a las candidatas en base a la preparación de la candidata, no a la familia.

Este punto fue abordado durante la entrevista por la misma María Elena Vásquez, quien aseveró que hay personas que desean sacarla de consideración para el puesto en cuestión por ser hija de "Chu" Vásquez.

No obstante, indicó que no se presentó solo por ser hija de su padre, sino porque posee la experiencia académica y laboral necesaria para desempeñarse como presidenta de Procompetencia.

“Les voy a pedir a esta honorable comisión que, estoy aquí no por ser hija de Chú, estoy aquí por mi formación académica y mi trayectoria profesional y lo único que voy a pedir es que me evalúen de manera objetiva por quién soy, por mi formación y mi trayectoria académica”, manifestó.

Similarmente el tema fue tocado por Lila Alburquerque, al comparar a María Elena Vásquez con su hija, y asegurar que en ocasiones se juzga a alguien por ser familia de un político sin antes investigar sobre la capacidad de esa persona.

“Siempre hay un cuestionamiento. Sin embargo, se desconoce a profundidad la capacidad, los estudios, el sacrificio, los buenos sentimientos, el deseo que usted plasma aquí que tiene de servirle a su país”, expresó la diputada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), agotando su turno para felicitar a la candidata y no para hacerle una pregunta.

Braulio de Jesús Espinal Tavárez, otro de los diputados, le inquirió sobre las ventajas de la ampliación de las políticas de competencia.

Vásquez respondió al afirmar que la misma podría analizarse en tres vertientes (fiscal, social y productividad), asegurando que los precios tienden a bajar cuando se fomenta la competencia en los sectores de producción.

Acto seguido, José Miguel Ferreiras Torres le preguntó sobre qué pretende evitar la prohibición de acuerdos anticompetitivos.

“Impiden que se creen barreras para los competidores y los agentes económicos, lo cual favorece la libre y leal competencia, de conformidad con lo que establece el artículo 50 de la Constitución dominicana”, respondió María Elena.

El presidente de la comisión cerró los trabajos de la entrevista con la siguiente declaración: “Bueno, ya vieron, no aleguen ignorancia. Muchas gracias María Elena, para nosotros ha sido un honor escucharte y como dijo el diputado Napoleón López Rodríguez, no nos podíamos perder este banquete”.

Los firmantes

El informe fue firmado por 12 de los 15 miembros de la comisión. Los firmantes son Félix Hiciano Almánzar, presidente de la comisión; Bolivar Valera Ariza, vicepresidente; Nicolás Tolentino López Mercano, secretario; y los miembros José Miguel Ferreiras Torres, Román de Jesús Vargas, Gustavo Adolfo Rodríguez Espinal, Napoleón López Rodríguez, Rafaela Alburquerque de González, Juan Carlos Echavarría Milané, Carlos Sánchez Quezada, Braulio de Jesús Espinal Tavárez y Miguel Alberto Bogaert Marra.