Los rostros y las experiencias de los odontólogos forenses que identificaron las victimas de la tragedia del Jet Set

Solidaridad es la palabra que más resuena de la tragedia ocurrida el pasado martes en la discoteca Jet Set, donde cientos de personas compartían en familia y con amigos momentos agradables, sin imaginarse que el desplome del techo truncaría sus sueños.

La solidaridad que se manifestó tras la tragedia se trasladó hasta las salas de morgue del Instituto Nacional de Patología Forense, donde decenas de profesionales de la medicina forense, trabajaron sin descanso durante más de 48 horas para entregar a las familias más de 220 cadáveres llegada la noche del viernes.

Dentro de ese equipo, se encontraban seis odontólogos forenses, cuya labor en las pericias dentales, agilizó la identificación de los fallecidos y permitió que los familiares le pudieran dar ese último adiós a su ser amado.

Bienvenida Gutiérrez, Emenegildo Fan Fan, Mariel Corominas, Greghory Bidó, Yajaira Ramírez y Elizabeth Ramírez son los nombres de este equipo que integraba los 62 especialistas que se entregaron en cuerpo y alma, sacrificando horas de sueño y alimentación.

“Nos hemos consternado todos de lamentablemente tener que trabajar para el país y no porque seamos forenses dejemos de sentir. Cada uno de los que estamos acá estamos consternados. Al terminar nuestro trabajo en sala de autopsia todo el personal unido procedimos a hacer un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y de verdad que a la vez que uno se siente preparado y prestar un servicio a la nación, no es menos cierto que como persona no dejamos de sentir aflicción”, manifestó Bienvenida Gutiérrez, primera odontóloga forense del país con más de 28 años de servicio, que ya retirada volvió a colocarse la bata y los guantes el martes tras la tragedia.

Contrario al pensamiento popular de que por la cotidianidad de su profesión no sienten estas pérdidas, esta fortaleza se vio traspasada por el luto que envuelve a la sociedad, dejando salir sus emociones con lágrimas al finalizar su servicio el viernes y asimilando la tragedia, como una de las más conmovedoras que les ha tocado de manera particular.

“Al principio ven a uno como muy fuerte, pero no saben el sentimiento que hay por dentro. Nos enfocamos en hacer el trabajo en un momento, pero a veces nos vamos agachados con las lágrimas. Nos vamos a la casa, pero ahora mismo es que vienen todos esos sentimientos”, dijo Yajaira Ramírez, quien tiene más de 15 años en servicio.

Durante esos días y noche en que el parqueo de Patología se volcó de personas exigiendo sus cuerpos, en las salas de autopsias los forenses perdían la noción de las horas y luchaban por no quedarse dormidos a fin de cumplir con tantas familias.

“No había hora para salir, habían momentos en que los ojos se nos iban apagando… A veces nos recostábamos uno de otros para descansar un poco”, expresaron los odontólogos al unísono.

Además de identificar las víctimas, en esta ocasión les tocó llenar fichas, hacer registros ayudar a movilizar los cadáveres y realizar otras labores propias de áreas, pero que la tragedia ameritaba.

“A veces se ve que no se quería entregar los casos, no era eso, es que el personal tampoco era suficiente”, aludieron.

Los odontólogos forenses trabajan en la identificación de personas, evaluación de lesiones, estimación de edad, origen y sexo luego que alguien fallece en condiciones violentas, incendio o aplastamiento.

Estos profesionales de la salud trabajan únicamente en Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense, equipo integrado por 12 odontólogos a nivel nacional que trabajan en las distintas unidades de ambas instituciones dependientes de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Pública.

Esta rama de la medicina, pertenece al área legal, radicando su importancia en que a través de ella, posteriormente se puede proceder de forma judicial con la autopsia, donde además de la causa medica de muerte se establecen los estados patológicos preexistentes, de la forma médico legal del hecho y del momento en que esto se produjo.

En la República Dominicana existe la ley 136-80, sobre la autopsia judicial, que ordena la realización de la misma de forma obligatoria por varios considerandos, entre ellos que el fallecido estuviera gozando de buena salud.

Bienvenida Gutiérrez, odontóloga forense con 28 años de servicio.Leonel Matos/ LD

Yajaira Ramírez, odontóloga forense con 15 años de experiencia.Leonel Matos/ LD

Elizabeth Ramírez, odontóloga forense con un año de experiencia.Leonel Matos/ LD

Emenegildo Fan Fan, odontólogo forense con 15 años de experiencia.Leonel Matos/ LD

Mariel Corominas, odontóloga forense con 9 años de experiencia.Leonel Matos/ LD

Greghory Bidó, odontólogo forense con 5 años de servicio.Leonel Matos/ LD