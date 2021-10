Milagros Germán promete apoyo a toda la cultura al asumir ministerio

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Milagros Germán tomó este lunes de manera oficial posesión como ministra de Cultura en sustitución de Carmen Heredia, quien se desempeñaba en el cargo desde agosto del año pasado.

"Mis primeras palabras como ministra de cultura deben de ser de gratitud, se que hoy presido un mejor Ministerio que el que nos dieron hace más de un año", expresó Germán en sus primeras palabras como ministra, al tiempo que agradeció al presidente Luis Abinader por confiar en ella "dos veces".

La designación de “La Diva” se produjo el 6 de septiembre de este año mediante el decreto 544-21, tras encabezar por más de un año la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (Dicom), pero entró en vigor el día de ayer.

"No habrá rama de la cultura a la que mi gestión no le preste toda su atención", exclamó Germán.

Esa misma disposición presidencial colocó a Heredia como asesora en materia cultural del Poder Ejecutivo.

“Después de tanto hablar en mi vida y un año casi callada, como que vuelvo a hablar como Milagros Germán”, expresó la mañana de este lunes “La Diva” en su acto de juramentación como ministra de Cultura.

En el acto estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y primera dama, Raquel Arbaje; aunque ninguno dieron declaraciones a la prensa.

El juramento de Milagros como nueva ministra no fue tomado en ese acto.

La comunicadora fue designada en el cargo por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de septiembre, tras haber sido directora de Comunicaciones de la Presidencia por poco más de un año y admitió que cuando el mandatario la invitó a formar parte de su gestión gubernamental se asustó.

“Cuando el presidente Luis Abinader me invitó a acompañarlo en este mandato no lo dudé, confieso que me asusté pero de igual forma me sentí retada”, expresó.

La nueva ministra enfatizó en que trabajará por superar debilidades de la institución, tales como las luchas internas, la burocracia extrema, la marginación de un sector por otro y la disfuncionalidad.

“Cuenten conmigo, vengo aquí para ser su aliada (…) Vamos a seguir fortaleciendo nuestra cultura”, concluyó.