Migración anuncia operativo masivo de deportaciones en comunidades pobladas de haitianos

El director general de Migración, Enrique García, expresó que hay que regularizar la presencia de indocumentados haitianos en la República Dominicana y evitar su entrada ilegal.

García, quien a la vez anunció un operativo masivo de deportación, recalcó que “no podemos perder nuestro país”.

En ese sentido, el director conminó a empresarios agrícolas o de cualquier sector que están utilizando mano de obra de personas indocumentadas, a que regularicen su situación “porque vencido el plazo de los 90 días otorgados por el Consejo Nacional de Migración, serán repatriados sin miramiento alguno”.

García sostuvo que si no se frena la masiva inmigración haitiana en un plazo de diez a 20 años “podríamos perder el país sin tirar un tiro”, y en tal sentido puso el ejemplo de lo que sucedió en Kosovo.

“Mira yo no tengo dudas, y no sé si tú lo va a ver, o lo voy a ver yo, de que aquí no sé qué tan rápido se acelere la inmigración ilegal, 15, diez o 20 años, nosotros si no nos ponemos en esto vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro, y ahí está el ejemplo de Kosovo y esa parte”, afirmó el funcionario en el programa D' ÁGENDA

“Tenemos que comenzar a regularizar esta situación, no podemos perder nuestro país”, criticó García.

Se quejó de que en Haití en la actualidad no hay un interlocutor válido, ya que no hay un presidente reconocido, “un primer ministro que se le respete, no hay Congreso, en conclusión, no hay con quien hablar”.

“Qué es lo que te queda a ti cuando tienes un vecino que ya tu no lo aguanta, proteger tu casa, tus bienes y tu familia, y eso es lo que el presidente Luis Abinader ha previsto con el proyecto fronterizo”, acotó.

Verja fronteriza

Sobre la construcción de un muro fronterizo, explicó que ese proyecto no es una “simple verja”, o un “muro”, sino que se trata de un proyecto para resguardar la frontera.

Dijo que con el problema haitiano hay que atacarlo por varios puntos, y lo primero es resguardar la frontera, porque no se hace nada con que Migración saque a los indocumentados y que entren de nuevo.

“Que eso va a erradicar el problema en un cien por ciento, no vamos a lograr ese porcentaje, pero si lo erradicamos en un 60 o 70% ya vamos ganando”, puntualizó.

Planteó también la penalización a quienes emplean indocumentados, a quienes le rentan casas, a quienes los transportan en vehículos. Recordó que todo eso está penalizado por la ley.

Agregó que hay que implementar diferentes soluciones para al final tratar de tener la mejor solución posible, que es frenar, y luego que se hagan los estudios de lugar, se contrate la mano de obra extranjera que necesite el país, pero todo regularizado acorde a lo que establece la ley.

Cantidad de ilegales

Por otro lado, García admite que en la actualidad no se sabe la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana, ya que hace seis o siete años que se hizo un censo y se dijo que habían 500 mil, “pero eso está muy lejos de la realidad”.

“Mira la línea 311 que tenemos nosotros para que los ciudadanos reporten cuando quieren algún operativo de deportación, esa línea nos la rompen a nosotros llamándonos de todas partes, porque los tenemos por todas partes, esa es la realidad”, aseguró el director de Migración.

Dijo que algunas personas lo acusan de tremendista, pero esa no es la realidad, lo que pasa es que él está dentro del problema y viendo lo que está sucediendo.

Reconoció que “hay lugares como el Hoyo de Friusa en Bávaro que es una comunidad haitiana totalmente, y se está preparando un operativo masivo con el Ejército y la Policía porque no puede entrar Migración solo, o con cinco o seis policías o guardias, y se está preparando un gran operativo, porque ya hay comunidades que son de ellos totalmente”.

“Muchos dominicanos, malos dominicanos, por ganarse cien pesos lo utilizan, no pensando en que lo que estamos es alimentando el problema de la patria, y esto no es asunto de nacionalista ni que me quiero comer un haitiano todos los días, yo no tengo problemas con eso, porque yo soy negro y todos tenemos el negro detrás y delante de las orejas”, aclaró.

Dijo que de lo que se trata es de “preservar nuestra casa”, y que tengamos la mano de obra que se necesita, porque hay que reconocer que ellos sustentan una economía en el reglón construcción, agropecuaria, principalmente el sector bananero, pero hay que hacerlo como cualquier país organizado.

Recalcó que el principal problema migratorio que tiene el país es la inmigración haitiana, y cuando asumió el cargo, no encontró una institución con la estructura necesaria para enfrentar el problema, pero está recibiendo el apoyo del presidente, Luis Abinader, para poder realizar las labores que están llevando a cabo.