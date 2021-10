Diálogo acoge propuesta del PLD para conformación de mesas de trabajo

Javier Flores

Los miembros del diálogo de las reformas acogieron la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la conformación de cada una de las mesas.

Según la propuesta leída por Rafael Paz, las mesas serán tratadas por un sistema integración conformada por cinco representantes del Gobierno, tres de cada uno de los partidos mayoritarios y uno de los representantes de las restantes ocho organizaciones políticas minoritarias con representación en el Congreso Nacional.

El CES tendrá 12 representantes, que serían cuatro por cada sector que lo compone (el empresarial, el laboral y el social).

La aprobación de este tema se llevó a votación y recibió 15 votos a favor y 2 en contra, y tendrá la inclusión de un voto en los momentos que entienda pertinentes del presidente del CES, Rafael Toribio.

Los votos contrarios fueron realizados por Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio.

"No se verificó los actores que votaron. La votación no reflejó ese consenso que lograron el PRM y PLD, es parte de lo que va a seguir pasando, los consensos extra mesa, porque Alianza País no fue consultada. Es un mal indicio, un mal comienzo", argumentó Moreno durante su participación.