Jorge Mera enumera las acciones para rescatar la Sierra de Bahoruco

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

Ante la depre­dación que desnuda la ve­getación del Parque Nacio­nal Sierra de Bahoruco, re­portada por Listín Diario en una reseña especial, el mi­nistro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlan­do Jorge Mera, enumeró a este medio las acciones que realiza esa institución para el rescate de esta importante área protegida.

En el reportaje se precisa como la deforestación ha eli­minado gran parte de la va­riada vegetación, además de que las labores agrícolas que se han ido extendiendo por toda la sierra y la ocupación haitiana que se asienta en la zona y es usada como mano de obra barata, han provo­cado la pérdida de las cuen­cas hidrográficas que suplen de agua a ríos como el muli­to, principal afluente del río Pedernales.

De acuerdo con sus decla­raciones, desde que asumió el cargo ha visitado en más de siete oportunidades la re­gión, siendo incluida como zona prioritaria para su re­cuperación conjuntamente con Valle Nuevo, que ya ha iniciado su rescate y Los Hai­tises, debido a su biodiversi­dad y la importancia de sus fuentes hidrográficas que suplen de agua a diversos ríos del país.

“En los próximos días es­taremos anunciando el Plan de Recuperación del Parque Nacional Sierra de Bahoru­co”, dijo Jorge Mera. Infor­mó que en esta área protegi­da ubicada en el sur del país, se realizan los aprestos para mejorar y aumentar las ca­setas que sirven para la vi­gilancia y la protección de la zona, así como incremen­tar el número de guardapar­ques mediante la regulari­zación salarial que está en proceso.

“También se avanza en los planes de mejoría del sistema de movilidad de los guardaparques para las labores de vigilancia den­tro del área. Esperamos que, antes de finalizar el año 2021, se puedan perci­bir y sentir estos cambios”, explicó. Jorge Mera asegu­ró que con este plan se po­drán prevenir acciones rea­lizadas por desaprensivos que ponen en riesgo la inte­gridad del parque nacional que “durante décadas ha si­do sometido al abandono y desprotección”.

Asimismo dijo que se ha fortalecido la capacidad operativa de los bomberos forestales con nuevos equi­pos de actuación, quienes durante este año han dado respuesta a incendios pro­ducidos en ese parque, in­cluido el más reciente ocu­rrido en septiembre que fue ocasionado en la zona de Aceitillar.

De igual forma, y con la realización de un levanta­miento se trabaja en el dise­ño de las acciones que serán implementadas en el plan de recuperación del parque, incluyendo las dos zonas donde se realiza agricultura insostenible dentro del área protegida conocidas como Los Arroyos y Las Mercedes.

Sobre las labores de agri­cultura que se realizan di­jo que las “prácticas de es­te tipo tienen incidencia en el sistema montañoso Sie­rra de Bahoruco y no en el área protegida”. Jorge Mera aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente también avanza en la remodelación de la infraestructura para visitación ecoturistica, co­mo es el acondicionamien­to de la carretera Aceiti­llar - Hoyo de Pelempito en Sierra de Bahoruco, que te­nía más de una década sin acondicionamiento. Así co­mo la carretera hacia el Bos­que de las Abejas y Puerto Escondido para poder co­nectar con el Lago Enriqui­llo y conformar, junto a Ba­hía de las Águilas, un nuevo circuito ecoturístico para disfrute de turistas locales y extranjeros. “Gran parte de estos trabajos, lo hemos estado haciendo de la ma­no con el Grupo Jaragua, co manejante del Parque Nacional Sierra de Bahoru­co, y con el Fondo Marena, que nos ha permitido acce­der a fondos para poner es­te Parque en condiciones de recibir a los dominicanos y turistas que visitan la zo­na. No descansaremos has­ta verlo realidad”, concluyó Jorge Mera.