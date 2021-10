Chóferes y sindicatos del GSD se oponen a sentencia del Tribunal Constitucional

Nairobi Núñez Núñez

Santo Domingo, R.D.

Transportistas no están de acuerdo con sentencia presentada por el Tribunal Constitucional de la Republica de que las rutas de transporte públi­co son un bien jurídico de dominio público y forman parte del patrimonio na­cional, y no a ningún sindicato de rutas en particular.

Durante un recorrido realizado por periodistas de este medio por las diferentes rutas de carros y autobuses de transporte urbano, se pudo obtener reacciones de transportistas que no están de acuerdo con que se concluya dicho pronunciamiento.

“Nosotros no estamos de acuerdo no, porque tú tienes un carro y eres dueño de tu empresa. Ahora no queremos adaptarnos a lo que nos pague el gobierno”, expresó Francis Díaz, quien es control de la ruta de carros Duarte-Ureña.

El transportista manifestó que considera les es más favorable pertenecer a un sindicato que ser pertenecer al gobierno, ya que, asegura ganarían menos dinero que lo que ganan actualmente.

“Nos va mejor aquí siendo parte del sindicato. Es muy difícil que el chofer acepte esa ley, porque un chofer aquí se gana unos 1,500 pesos diarios en su vehículo, que ganando un sueldo en el gobierno”, dijo.

De igual forma señaló que no quiere que les pase como les sucedió a los choferes de la Avenida Núñez de Cáceres que según explica “les está yendo peor” económicamente hablando.

“Tú ves ahora los transportistas que antes laboraban en la ruta de la Avenida Núñez de Cáceres les está yendo peor”, concluyó.

Al igual que Díaz, Eliseo valoró como negativa la propuesta del TC, ya que, asegura le tocaría pagar más dinero al Estado que a los controles de rutas por pertenecer al sindicato.

“No lo veo bien, porque no nos favorece en nada al contrario mejor nos perjudica”, expresó, mientras agregó que solo paga RD$350 diario al control de transporte.

“Eso por un lado está bien, pero por otro está mal. Porque a la gente que tenga un turno y de eso es que sobrevive para dárselo al Estado y Estado tiene cuarto por to´los lao´”, expresó Michel Rojas, otro de los entrevistados.

Sin embargo, defirió explicando que por un lado, le parece bien la propuesta, ya que, existen sindicatos que no son formales y se aprovechan de la situación.

Posteriormente, Gabriel Feliz, quien labora en la empresa de transporte de Barahona, indicó que dicha compañía ha estado laborando desde el año 1982 sin ser parte del Estado, por tanto no entiende la posible resolución.

“Quienes siempre hemos estado operando como transportistas hemos sido nosotros los sindicalistas. No es el gobierno. Esto está constituido desde el 19822, explicó.

Datos

El Tribunal Constitucional (TC) estableció que las rutas de transporte público son un bien jurídico de dominio público y forman parte del patrimonio nacional, por lo que no pueden, ni deben, pertenecer a particulares; es decir a sindicalistas del transporte público.

La sentencia TC-0330-21 del TC Señala que las rutas del transporte público son de la exclusiva propiedad del Estado; es decir, que se encuentra prohibida su venta, donación, permuta o cualquier otro tipo de operación jurídica que conlleve el traspaso de la potestad absoluta o fraccionada de estas.