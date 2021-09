Ciudadana denuncia Senasa no da cobertura a su padre con cáncer pese a cobrar cuotas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La joven Jennifer Germosén denunció a través de las redes sociales que su padre, José Germosén, un policía pensionado con más de 31 años de servicio, no recibe cobertura para su tratamiento de quimioterapia, pese a que la aseguradora ya le ha cobrado dos cuotas.

Hace cuatro meses que el señor fue diagnosticado con cáncer de colon, por lo que inició un tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incart).

La esposa de José fue cancelada del Palacio Nacional, donde trabajaba como conserje, por quien estaba afiliado José a un seguro de salud, quedándose sin cobertura para atender la enfermedad diagnosticada.



Solicitaron ser asegurados por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y una ayuda al Ministerio de Salud Pública (MSP) para cubrir los medicamentos de alto costo, pero luego de cobrar dos cuotas, el Senasa aún no le da la cobertura para el proceso de quimioterapia, mientras que el MSP, según lo señalado por Jennifer, la burocracia en los procesos ha impedido que le sea tramitada la ayuda para su padre.



“Si mi padre finalmente fallece, quien le ha quitado la vida no es el cáncer, si no el sistema de salud pública que está diseñado precisamente para matar al paciente”, aseguró Jennifer en un video posteado en las redes sociales.



Hizo un llamado a las autoridades a que ayuden a su padre con el tratamiendo para el cáncer.

“Los desposeídos en este país no tenemos quien nos defienda”, añadió la hija de José.