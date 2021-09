Padres de escuela inclusiva no quieren "lavada de cara", sino un centro nuevo para sus niños

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Vestidos con camiseta negra como sinónimo de “luto por la educación de sus hijos”, irán este lunes al Centro Educativo José Manuel Rodríguez Tavares Sordoseguera y Discapacidad Múltiple los padres de los 100 niños que allí deben recibir educación especial y que aun no lo han hecho por el estado de las instalaciones.

La razón es que los tutores exigen que se realice una modificación total al plantel educativo y que se solucione el tema de la propiedad de los terrenos con el Patronato Nacional de Ciegos.

Gloria Rivera, en nombre de todos los padres del recinto educativo, manifestó que ellos no quieren una "lavada de cara", sino una nueva escuela, una reconstrucción y modificación total, que cuente con las condiciones que dictan las normas de accesibilidad universal incluidas en la Ley sobre discapacidad en la República Dominicana.

“Nosotros pasamos los espacios que se necesitan.. Debemos estar claros en algo... no es la escuela que queremos..., es la escuela a la que nuestros niños tienen derecho y como debe ser”, manifestó Rivera.

Según Rivera, durante el fin de semana el Ministerio de Educación (Minerd) llevó a cabo una jornada a adecuación en la casa que sirve como recinto educativo colaborando con la pintura, limpieza, llenaron la piscina, se cambiaron algunas puertas y con esto, los maestros convocaron a los padres de los alumnos por medio de mensajes y llamadas telefónicas para inaugurar el año escolar.

No obstante, los padres aseguran que las condiciones para los niños que albergará el centro no están y que “las autoridades quieren demostrar que están cumpliendo o que atendieron al llamado cuando lo que han hecho ha sido superficial”.

“Nos parece una burla de parte del Ministerio”, expresó Rivera.

Están pintando sobre las estructuras sin modificarlas

Rivera denunció que están pintando sobre las estructuras sin modificarlas y cambiando las puertas dañadas por el comején sin curar la zona.

“Ellos pintaron… echaron pintura sobre las estructuras sin modificarlas, ¿eso qué hace? Eso va a volver a filtrarse. Están cambiando las puertas, pero no es lo que nosotros hemos pedido. Ahora mismo no está apta: Primero por las condiciones físicas, pero también por el diseño… No está diseñada para estos niños”, manifestó Rivera.

“Lo que nosotros queremos es que si van a invertir en algo en esa escuela que empiecen a revisar de acuerdo a la Ley de Discapacidad cómo debe ese centro”, puntualizó.

Hasta el momento la Escuela José Manuel Rodríguez Tavares Sordoseguera y Discapacidad Múltiple cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, quienes están acompañándolos junto a otras figuras públicas dominicanas para resolver la situación.

Este lunes los padres de los niños entregarán a la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, una solicitud oficial para que ella como congresista ayude a hacer llegar la solicitud a los dirigentes del Estado.

En este centro inclusivo todavía no se ha podido iniciar la docencia por las condiciones deplorables en la que se encuentra. En una visita por reporteros de Listín Diario el jueves, se pudo apreciar que las instalaciones continúan cerradas.

Las condiciones de la escuela salieron a la luz luego de que hace una semana circulara a través de las redes sociales la denuncia de Claudia Espinal, madre de un niño de ocho años que padece de distrofia muscular de Duchenne, que “no pudo inscribir a su hijo por falta de condiciones en la escuela".

Ante la situación, se pronunció la primera dama Raquel Arbaje, quien indicó que remitió el caso del plantel educativo inclusivo al Ministerio de Educación (Minerd) para que solucione la problemática de las condiciones de la escuela.

“Claudia, esto se va a resolver, he pasado la condición de la escuela al @educacionrd, pero también en su momento, las fisioterapias podrían ser incluidas en los Caids. Hay muchos detalles para mejorar y aunque vaya de viaje oficial mañana no crean que están solos”, manifestó Arbaje a la madre del niño.

Alternativas

Gloria Rivera especificó que las autoridades educativas brindaron una alternativa para poder iniciar el año.

“Nos han ofrecido una casa entre tanto resuelven el problema de la escuela, pero hay una situación y es que no estamos claros si la escuela la van a dejar donde está o la van a empezar desde cero, porque el Minerd ha dado informaciones que no corresponden o que no tienen ninguna certeza o firmeza, porque primero nos dicen que están buscando un terreno donde construir la escuela, luego nos dicen que ya tienen un convenio con el Patronato de Ciegos, que lo firmaron la semana pasada, institución que funge como propietaria de los terrenos donde está la escuela”, aclaró el jueves.

A los padres se les dio la solución de iniciar las clases en esa casa, sin embargo, el mismo no está adaptado para los 100 niños que recibirán docencia, además, dadas las condiciones especiales particulares de los niños, el local no cuenta con lo necesario.

“De hecho, vimos el local y en el baño no cabe una silla de ruedas”, aseguró Rivera.

“Es como que los representantes educativos no tienen el conocimiento de la manera en la que se debe condicionar un centro acorde a lo que necesitan los niños y para eso es bueno observar la Ley sobre discapacidad en la República Dominicana”, agregó.

Mucha filtración en las paredes y el techo, las puertas podridas a causa del comején, las aletas de los abanicos de techo oxidados, las butacas, escritorios y estantes de libros destruidos por la humedad, las cerámicas del piso arruinadas por la pintura, los baños sucios e inhabilitados sin agua, unos salones con sillas y cajones a oscuras y desorganizados, son solo algunas de las condiciones que se vieron en el lugar luego de la denuncia de Claudia Espinal.