Sacerdote denuncia lo amenazaron por decir que deterioro en escuela impide iniciar docencia

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

El párroco de la iglesia San Pablo Apóstol del sector Cristo Rey se quejó anoche de que las autoridades del Ministerio de Educación hayan “lavado la cara” a la escuela y el liceo que llevan el nombre del templo, cuando debieron someterlos a remozamiento dado el grado de deterioro que presentan ambos.

José Luis Hernández informó que los centros educativos fueron pintados, les retiraron los escombros y realizaron otras labores de limpieza, pero no repararon las grietas, baños y otras áreas que necesitan ser atendidas antes de recibir a los estudiantes.

Dijo que fue amenazado por un viceministro de que no se metiera con el poder.

“Aquí vino un viceministro y me amenazó y me dijo que ellos son el poder, que el presidente dio una orden y que hay que cumplirla. Dijo que nadie podía impedir que las clases inicien este lunes 20, que yo tenía que saber que yo me estaba metiendo con el poder”, contó al resaltar que no se fueron sin antes advertirle que se abstuvieran a las consecuencias.

Agregó que cuando le preguntó que si eso era una amenaza, le respondió que lo tomara como él quisiera, que él hablaba como le daba su gana.

Entre ambos centros educativos congregan una matrícula de 1,400 estudiantes, los cuales "no deben recibir clases en aulas sin abanicos, ni electricidad, entre otras carencias".

“Nosotros tenemos dos años demandando la reparación de la escuela y el liceo. No nos habían hecho caso, pero esta semana se presentaron las autoridades y nos pusimos de acuerdo con los trabajos, pero no hicieron nada de lo que pedimos”, agregó.

El sacerdote dijo que colocaron pinturas sobre grietas, hay baños que no están terminados y otras áreas que no están aptas para usar.

“Aun así, ellos nos entregaron, de forma simbólica, los centros educativos para que iniciemos la clase. Nosotros realizamos una asamblea de padres y determinamos que había que esperar una semana más, hasta tanto se terminen los trabajos de reparación”, detalló.

De hecho, los padres dijeron que no enviarán a sus hijos a tomar clases allí, porque esos centros no cumplen con las condiciones necesarias a nivel de la estructura física para impartir docencia a los estudiantes.

Se recuerda que la comunidad educativa de la Escuela Parroquial San Pablo Apóstol, ubicada en el sector La 40 de Cristo Rey, este mes emitió un comunicado mediante el cual señaló que no impartirán docencia semipresencial como ha asegurado el Ministerio de Educación en el plan de retorno a la docencia de manera gradual.

Las razones eran por el estado deplorable en que se encuentra la estructura física de la Escuela y Liceo Parroquial San Pablo Apóstol.