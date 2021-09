Los "créditos al talento" para que muchos estudien

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las limitaciones econó­micas de gran parte del estudiantado dominica­no pueden, en ocasiones, convertirse en el principal obstáculo de los educan­dos para empezar, conti­nuar o finalizar su prepa­ración académica.

Ante el escollo que priva a la sociedad del refina­miento de jóvenes porta­dores de aptitudes y des­trezas que no cuentan con los recursos para avanzar en sus estudios, la Funda­ción APEC de Crédito Edu­cativo (Fundapec) ha asu­mido, por más de cinco décadas, el compromiso de acompañar a los alum­nos “dando crédito al ta­lento”.

“La falta de recursos eco­nómicos no debe ser ex­cusa para no estudiar. Por falta de dinero no se de­be quedar nadie sin estu­diar”, fueron las palabras de Leiko Ortiz, gerente de mercadeo de la referi­da institución, durante un conversatorio con perio­distas de Listín Diario.

Requisitos

Ortiz detalló que el prin­cipal requerimiento pa­ra optar por un crédi­to educativo es el “deseo de superación”, llenar un formulario digital en la plataforma de Fundapec y reunir algunos documen­tos de identidad y en torno a la academia a la que se es­tá interesado en acceder.

La gerente de mercadeo resaltó que las facilida­des y servicios incluyen a matriculados en todas las universidades del país y, además, el financia­miento también se pue­de solicitar para educa­ción primaria, maestrías, estudios internacionales, educación continua, in­tercambios culturales y hasta para la adquisición de equipos como compu­tadoras.

De su lado, Modesto Lavan­dero, subdirector de admi­nistración de cartera, ex­plicó que actualmente el 40% de los favorecidos por Fundapec solicitaron el cré­dito para grado, es decir, al­guna carrera, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre los demás niveles educativos naciona­les o internacionales.

Pagos

Respecto a la forma y pe­riodos de pagos, Leiko Or­tiz, detalló que para esta etapa mientras estudian van pagando intereses de lo que se desembolsa y que como consecuencia del tipo de estudio se ade­cuan los tiempos, así co­mo el monto total solicita­do. “Si un cuatrimestre de tu carrera cuesta 20,000 pesos, durante los cuatro primeros meses tú vas a pagar los intereses de esos 20,000 pesos”, destacó. De acuerdo con la repre­sentante de la entidad, tienen una tasa de inte­rés del 9%, lo que, según Ortiz, representa menos de 100 pesos mensuales para alguien que paga 20,000, por ejemplo.

Otra de las herramientas que Fundapec pone a dis­posición del cuerpo estu­diantil dominicano, que dispone de sus servicios o no, es una plataforma para captar empleos con unas 160 empresas que filtran sus vacantes a tra­vés de ella.

Modesto Lavandero sostu­vo que cualquier joven pue­de colgar su currículum en su espacio digital y a través de la fundación se realizan los contactos.

SEPA MÁS

Aportes a la educación

Trayectoria.

La Fundación APEC de Crédito Educati­vo (Fundapec) tiene 54 años acompañando el proceso de crecimien­to educativo de los estu­diantes de cualquier ni­vel académico.

Beneficiarios.

En sus años de labor, la institución ha favorecido a alrededor de 120,000 educandos.