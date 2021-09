Abogados dicen los hermanos Musa no están implicados en el caso Falcon

Juana Cabrera / Javier Flores

Santiago, RD

Los abogados de los hermanos Waldo y Heidy Musa expresaron que ninguno de ellos está vinculado directamente con el caso de la Operación Falcón, ni son mencionados en el expediente acusatorio.

El representante de Heidy Musa, Carlos Bonilla, manifestó que su cliente se presentó de "manera voluntaria" ante el Ministerio Público para someterse a una investigación en torno al caso.

"En ese sentido vamos a esperar que la representatividad del Ministerio Público la investigue y posteriormente nosotros le daremos más información... lo que pasa que en Puerto Plata se han realizado algunos allanamientos cerca de su vivienda y a un tío le fue allanada su propiedad y en ese sentido ella ha comparecido y todos los miembros de la familia Musa lo harán también voluntariamente", expresó Bonilla al tiempo que confirmó la relación sentimental entre su representada y Juan Carlos Mosquea Eduardo, uno de los implicados apresados ayer en los allanamientos producidos en Puerto Plata en horas de la noche.

Junto a Juan Carlos fue detenido el hermano de Heidy, Waldo Musa, quien se encontraba con este al momento en que se produjo el operativo.

"Con lo que respecta a mi cliente, él no tiene ningún tipo de vínculo en lo que respecta a la operación si no que en ese momento se encontraba junto a quien detuvieron, el señor Juan Carlos Mosquea... realmente el hecho que se le pudiera imputar es que se encontraba en el momento indicado en el lugar menos indicado... el expediente no lo menciona en lo absoluto, para nada, él no es parte de ese proceso", argumentó el abogado Nataniel Sotero Peralta.

El abogado agregó que desconoce que hacía Waldo junto con Juan Carlos al momento de sus detenciones pero aseguró que desconocía los hechos que se le imputan a su cuñado.