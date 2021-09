Abinader dice presente en el diálogo y partidos esperan propuestas de reformas

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

Hoy continúa con la presencia del presidente Luis Abinader el diálogo nacional para debatir las 13 reformas que prometen “modernizar a fondo el país”.

Se trata del segundo encuentro del Consejo Económico Social (CES) y los representantes de los partidos, y del primero para el presidente Abinader.

En este segundo encuentro existen muchas preguntas y pocas respuestas sobre las propuestas y la posición del Gobierno acerca de la “transformación nacional” contenida en estas reformas.

En la primera reunión, que duró aproximadamente dos horas, la mayoría de los delegados de partidos políticos que participaron en el diálogo se retiraron con un “mal sabor de boca”, algunos con la expectativa de que en la próxima sí puedan conocer las propuestas claras del Gobierno.

Así lo manifestaron a este medio los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la Fuerza del Pueblo, Alianza País y el Frente Amplio, quienes todavía aguardan por el Poder Ejecutivo para hacer los aportes, contribuciones y sugerencias que se les exige.

A pesar de pertenecer a partidos distintos, todos coincidieron en lo mismo: no saben con exactitud qué quiere el Gobierno.

“Fuimos con más expectativas de las que recibimos”

Junior Santos, secretario general del PRD y representante del partido en el diálogo, manifestó que respondieron a la petición de Abinader y acudieron a la sede del Consejo Económico y Social (CES), pero estando allá se toparon con la sorpresa de que no había propuestas, sino una lista de temas para discutir.

“Ahí nos encontramos con la situación de que no hay propuesta, lo que hay es una lista de temas y en base a esa lista no se avanzó (…) Nosotros esperábamos que el Gobierno iba a llevar sus 12 proyectos y que la discusión se iba a hacer a partir de ahí”, recalcó.

Santos también resaltó que fueron con más expectativas y más disposición de trabajo del que lograron desarrollar en el primer encuentro.

“Mantenemos nuestra posición como partido, van a recibir nuestro respaldo y contribuciones en las propuestas, pero primero el Gobierno debe de hacer la propuesta formal, su proyecto y enviárnoslo a nosotros”, señaló.

Radhamés Jiménez, en representación de la Fuerza del Pueblo, se unió a este señalamiento y manifestó que “no sabemos realmente qué es lo que ellos quieren, qué van a proponer; por eso se pospuso para el día 15, porque todos nos quedamos esperando”.

“Hasta que uno no tenga la propuesta de ellos uno no tiene respuesta para saber qué es lo que ellos quieren. Nadie está claro porque ellos no llevaron nada. Ellos solamente dijeron tenemos 12 propuestas y luego ahí el plenario aprobó otra del Código Electoral, pero sencillamente eso”, expresó a este medio.

Jiménez enfatizó que el partido que representa fue el primero que se preguntó: “señores, ¿qué estamos discutiendo aquí?”, refiriéndose a que primero deben conocer la propuesta y los delegados del Poder Ejecutivo admitieron que no las tenían.

Posteriormente, aseguró que la mayoría de los partidos estuvieron de acuerdo en aplazar la reunión para el próximo 15 de septiembre con el fin de darle oportunidad al Gobierno a que formule su propuesta.

José Horacio, de Alianza País, también indicó que creen importante “que el Gobierno, que ha convocado al diálogo y que ha dicho los temas que quiere discutir en ese diálogo, así mismo plantee cuál es su posición sobre cada uno de esos temas”.

Otro de los que optó por esperar a conocer el planteamiento del Gobierno para presenta su propuesta es Charlie Mariotti del PLD, quien expresó que “no pueden hablar de algo que todavía no saben”.

¿Qué pasará con el Pacto Eléctrico?

Una de las reformas propuestas por el presidente Abinader es la del Sector Eléctrico, no obstante con la reciente firma del Pacto Nacional para la reforma de este sector, el pasado 25 de febrero, los delegados de los partidos políticos se cuestionan si ciertamente debería insertarse este tema dentro del dialogo.

“Hace unos meses se firmó un Pacto Eléctrico y uno de los temas que el Gobierno plantea es la problemática energética pero ya hay un pacto eléctrico, entonces la pregunta es: ¿se van a volver a discutir los temas? ¿Cuál es el objetivo de incluirlo si ya hace unos meses el país acordó un pacto?”, expresó José Horacio de Alianza País.

Asimismo, Junior Santos manifestó que “no se puede hablar de la reforma al sector eléctrico cuando se acaba de firmar el Pacto Eléctrico”.

Mariotti apoyó este pensamiento y recalcó que el Pacto Eléctrico se firmó, aunque no se han implementado los mandatos fundamentales emanados en el convenio.

Temas pendientes

A días del próximo encuentro en la sede del CES, persisten interrogantes sobre algunas problemáticas nacionales para las que previamente se habían creado espacios de discusión con el fin de solucionarlas.

José Horacio sacó a relucir el tema de la reforma policial y la seguridad ciudadana señalando que hace unos meses el Poder Ejecutivo conformó una comisión para transformar el órgano del orden público, razón por la que se cuestiona si el diálogo será un espacio paralelo a la comisión o si se integrará para trabajar en conjunto.

“Todos los temas son desafíos nacionales que venimos arrastrando hace décadas. La pregunta es cuál es el alcance del diálogo”, expresó.

Por otro lado, Radhamés Jiménez mencionó que la Fuerza del Pueblo no está de acuerdo con una reforma a la Constitución por considerarla “innecesaria”, en vista de que la independencia del Ministerio Público está contenida en la Carta Magna.

“Ahora, no estamos de acuerdo con una reforma a la Constitución porque no es necesaria, porque lo que él plantea (Luis Abinader) de la independencia del Ministerio Público. Lo primero es que está contenida en la Constitución y el fortalecimiento se puede hacer mediante ley”, indicó Jiménez.

Con respecto a la reforma del sector Agua, Junior Santos aseveró que no se puede hablar de una ley de agua cuando se está discutiendo en el Congreso Nacional una Ley de ordenamiento territorial, “es una ley determinante para eso”.

“También debemos ver cuál es la suerte que van a correr los proyectos que están en el Congreso, porque el CES es un órgano consultivo, no deliberativo. No podemos sustituir al Congreso Nacional desde un diálogo”, añadió.

El secretario general del PRD plantea debería existir una separación de los temas que son proyectos de ley que están en discusión en la actualidad.

La prioridad de los partidos

Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, opina que el Congreso Nacional “debe tener más control sobre el presupuesto de la nación”, por lo que una de las reformas que pretenden plantear es que el presidente tenga “menos fuerza sobre el presupuesto”.

“El presidente es uno y tiene más poder que los 232 legisladores”, exclamó.

Externó que otra de las prioridades del partido que representa es la democracia y la protección de los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, la propuesta de Alianza País va dirigida al sector salud, a la seguridad social y a la calidad educativa.

“Nosotros entendemos que no se ha hecho una reforma profunda e integral al sistema actual de seguridad social para garantizar pensiones dignas que el sistema actual no garantiza (…) tiene que analizarse la salud como un derecho y la reforma que esperamos es que vaya encaminada en esa dirección”, precisó José Horacio.

La reforma a la ley de seguridad social es una preocupación que también comparte el PRD, debido a que consideran que hay que renovarla y adaptarla a los “nuevos tiempos”.

Mientras que para la Fuerza del Pueblo el Código Electoral, el fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia son los temas claves en el diálogo.

Reforma fiscal: una preocupación compartida

Otra de las reformas propuestas por Abinader es la fiscal, con la que busca transformar el sistema de gastos e ingresos gubernamentales a través de la creación, eliminación o reducción de impuestos.

En la primera reunión, algunos de los delegados señalaron que no pueden llevar una propuesta de reforma a los tributos del Estado, ya que es algo que debe venir del mandatario.

“El que sabe los déficits que puede tener y la necesidad de recursos que está demandando para esa reforma fiscal es el Gobierno”, recalcó Rodríguez Restituyo.

Abinader ahora dice presente

La inasistencia del mandatario al primer diálogo fue observada y criticada por varios políticos. Entre ellos Junior Santos, del PRD, quien manifestó que para ellos fue “frustrante” que el presidente faltara a la reunión.

“Se entiende que es un error que él tenga una propuesta de 12 reformas que es parte de su proyecto de gobierno, y que él no vaya a presentarlas”, expresó Santos.

El pasado jueves, el jefe de Estado confirmó que participará en una varias de las discusiones, aunque no especificó si estará presente en la segunda reunión.

También aseguró que “tienen agenda propia para que sea más productiva”.

A un día de que se efectúe el diálogo, esta vez en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el portavoz del Poder Ejecutivo, Homero Figueroa, confirmó la asistencia del mandatario a la segunda reunión.

“El equipo de trabajo me ha pedido comunicarles que el Presidente hará acto de presencia en el diálogo e irá con una propuesta concreta para iniciar los debates”, expresó.

12 reformas más una

El presidente Abinader propuso 12 reformas para “potenciar al máximo las enormes posibilidades de futuro que tenemos como país”, entre ellas figuran la Constitucional; la reforma de la Transparencia y la Institucionalidad; la del Sector Eléctrico; la del Agua; de la Policía Nacional; la Modernización del Estado; la Calidad Educativa; la Seguridad Social; el Transporte; la Transformación Digital; la Reforma Fiscal; la Laboral y la Reforma del Mercado de Hidrocarburos.

A esta docena se suma la reforma a las leyes electorales y la creación de un Código Electoral, propuesta por el Foro Permanente de Partidos Políticos (Foppredom) en el primer encuentro y que resultó secundada por la mayoría de los partidos que estuvieron presentes en el diálogo.