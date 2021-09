El Gobierno abre ventana para financiar estudios

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abina­der encabezó ayer el lan­zamiento de un nuevo “Sistema Nacional de Be­cas y de Crédito de Apoyo Educativo”, que cambiaría la forma en que son entre­gadas las becas educativas y se eliminará la “burocra­cia” y las formas de con­vocatoria que tendían a “favorecer” a amistades y familiares de funcionarios del Gobierno central.

Abinader explicó que a partir de la entrada en vi­gencia del sistema, se des­centralizará la entrega de becas desde una institu­ción en específico, y que el proceso de selección de los ganadores estará a car­go del Poder Ejecutivo me­diante el Gabinete de In­novación.

Además los ministe­rios de Educación Supe­rior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Economía, Ju­ventud, Trabajo, Industria y Comercio, y de Relacio­nes Exteriores, así como la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Informa­ción y Comunicación (Op­tic) y tres representantes de la sociedad civil.

“La única cuña que tú tienes que tener es buenas calificaciones”, exclamó Abinader al momento de explicar el funcionamiento del programa.

Fideicomiso

El jefe de Estado explicó que en caso de que un es­tudiante no aplique por sus calificaciones univer­sitarias, podrá acceder a un fideicomiso por parte del Banco de Reservas que servirá para el pago de sus colegiaturas. “Los que ac­cedan al fideicomiso no tendrán que pagar durante estén estudiando, si no que lo harán cuando regresen, a una tasa de interés míni­ma”, agregó.

En la actividad, celebra­da en el Salón Las Cariá­tides del Palacio Nacional, el mandatario se dirigió al grupo de estudiantes favo­recidos con becas locales y extranjeras.

“Nuestro gobierno no los ve solo como estudian­tes, los ve como los mejores aliados en la forja de un fu­turo mejor, los vemos como los verdaderos protagonis­tas del cambio real y soste­nido que demanda nuestra República”, dijo Abinader.

Agregó que con el nue­vo sistema de becas miles de jóvenes van a transfor­mar sus vidas con la posi­bilidad de estudiar dentro y fuera del país. “Y cuan­do cambian sus vidas, cam­bia igualmente para bien la vida de su familia y la de su comunidad. Oportunidades que cambian vidas. Ese es nuestro trabajo”, enfatizó.

Transparencia

Abinader sostuvo que la clave de este gobierno es la transparencia, por lo que dejan atrás un pasado en el que amplios sectores pobla­cionales percibían que las becas y créditos eran para los amigos.

En la actividad recibie­ron becas de manera sim­bólica 10 estudiantes para cursar estudios en el país y en el extranjero. Fueron fa­vorecidos con becas nacio­nales para realizar maestría en universidades del país, Ana Yaritza Rodríguez, Án­gel Antonio Gomera, Ansely Peña, Arisleydi Amarante y Ashly Hilario, entre otros.

En tanto, con becas inter­nacionales fueron benefi­ciados Ruth Virginia García, Marcheling Martínez, Ger­mán Polanco, Melina Pilar Adames y Rubí Escaño.

En la actividad estuvie­ron presentes los ministros Administrativo de la Presi­dencia, José Ignacio Paliza; del Mescyt, Flanklin Gar­cía Fermín; de Economía, Planificación y Desarro­llo, Miguel Ceara Hatton, y de Trabajo, Luis Miguel De Camps.

También Inka Mattila, re­presentante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): el director del Ga­binete de Innovación, Bar­tolomé Pujals, y Pedro Que­zada, director de la Oficina Gubernamental de Tecnolo­gías de la Información y Co­municación (OGTIC).

SEPA MÁS

Transparencia.

El director del Gabinete de Innovación, Bartolomé Pujals, expresó que este nuevo sistema nace de la voluntad del presidente Abinader de transformar la forma en que las becas se han entregado y en esta ocasión, pasar a favorecer a la juventud dominicana.