Uso de ivermectina reduce riesgo enfermar de Covid

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El uso del medicamento ivermectina con fines profi­lácticos o preventivo entre los trabajadores de la salud con alta exposición a pacien­tes con el virus, reduce en un 74% el riesgo de presen­tar Covid-19 sintomático en comparación con sus otros pares que laboran en iguales condiciones.

Ese es el resultado de un estudio realizado entre 542 trabajadores de la salud (emparejados 1:1), o grupos homogéneos, con 28 días de seguimiento en dos centros de salud del Grupo Rescue, integrado por una red de centros de salud que operan en polos turísticos de Repú­blica Dominicana.

Los detalles del estudio fueron revelados por directi­vos e investigadores del Gru­po Rescue, encabezado por su presidente el doctor José Natalio Redondo; el direc­tor de Investigaciones, doc­tor José Morgenster y el con­sultor internacional, experto en Big Data, Álvaro Olavarría, al participar en la “Cita con el Covid” de Listín Diario, con­ducido por su director Miguel Franjul y la periodista espe­cialista en Comunicación en Salud, Doris Pantaleón.

El estudio titulado: Iver­mectina como Método de Profilaxis Previa a la Exposi­ción al SARS-CoV-2 en Tra­bajadores de la Salud, fue de cohorte observacional y re­trospectivo emparejado por puntajes de propensión, se llevó a cabo en el Centro Mé­dico Bournigal (CMBO) en Puerto Plata y el Centro Mé­dico Punta Cana (CMPC) en Punta Cana y abarcó médi­cos, enfermeras, personal ad­ministrativo, entre otros.

Detallaron que el estudio comenzó el 29 de junio de 2020 y finalizó el 26 de julio de ese mismo año y que se aplicó un procedimiento de emparejamiento de puntaje de propensión del paquete es­tadístico para ciencias sociales (SPSS) en una proporción de 1:1 para evaluar de manera homogénea a 271 profesio­nales de la salud que volun­tariamente se adhirieron a un programa de PrEP con iver­mectina a una dosis semanal oral (VO) de 0,2 mg / kg, y se asignó como grupo control a 271 profesionales de la salud que no se adhirieron al pro­grama.

Explicaron que con el estu­dio tuvo como objetivo deter­minar si el programa de uso profiláctico de ivermectina semanal en un grupo de tra­bajadores de la salud signifi­có o no una reducción en los contagios sintomáticos de Co­vid-19, medidos con RT-PCR, y que los resultados fueron que el grupo ivermectina tu­vo un 74% menor riesgo de tener Covid-19 sintomático que el grupo Control.

Además de que el grupo de ivermectina se enfermó 1.8% tras el contagio y en el control fue de 6.6%. El margen de error que identifican en el es­tudio es menor al 0.6%.

Presencial y virtual

En entrevista presencial los doctores Redondo y Mor­genster, y de manera vir­tual desde Chile, el biomédi­co Olavarría, recordaron que desde el inicio de la pandemia el Grupo Rescue elaboró una estrategia de investigación in­terna para desarrollar la guía de manejo de pacientes con Covid-19.

El doctor Redondo recor­dó que el primer estudio rea­lizado por ellos sobre el uso de la ivermectina en respues­ta al tratamiento temprano en más de 3,000 pacientes vistos en la emergencia, determinó que ningún caso volvió a la emergencia y la tasa de mor­talidad fue de 0.6, un tercio de la registrada a nivel nacio­nal que rondaba el 1.8 en ese momento y ha sido fuente de referencia para muchos tra­bajos en el mundo.

Los especialistas destaca­ron estudios internacionales más amplios que se han reali­zado en diferentes países que han dado resultados similares a los del Grupo Rescue.

Contra las variantes

El doctor Morgenster desta­có que ese medicamento tie­ne efectividad contra las va­riantes del virus del Covid-19, incluyendo la Delta, ya que tiene entre seis o siete meca­nismos diferentes de acción, lo que lo hace un fármaco só­lido para combatir el virus.

Señaló que en personal de salud que se encuentra en alta exposición a pacientes con el virus es de gran apoyo como prevención.

La vacuna es la mejor arma

Los especialistas explicaron no obstante que lo funda­mental en la lucha contra el Covid-19 es la vacunación y que la población debe vacu­narse porque esa es la mejor arma para evitar contagios, enfermarse y morir a causa de la enfermedad.

“La ivermectina no compi­te con vacunas y no podemos permitir de ninguna manera que nos estigmaticen como anti vacunas, porque es todo lo contrario, sin embargo, hay que saber que todavía hay mucha gente que no se ha va­cunado y entonces ahí juega un papel de opción en lo que llega la vacuna”, señaló Re­dondo.

Señalaron que le están re­comendando a su personal de salud de alta exposición que tomen el medicamento como prevención, aunque estén va­cunados.

SEPA MÁS

Las controversias.

Desde el inicio de los casos del virus del Covid-19 en el país, en marzo del 2020, el uso del fármaco ivermecti­na, comúnmente utilizado como antiparasitario, ha si­do objeto de controversias que abarcan tanto a autori­dades como a especialistas de la salud.

Aunque durante la pan­demia su uso se masificó en República Dominicana, tanto a nivel de indicacio­nes médicas como de au­tomedicación, el mismo no forma parte del protocolo oficial de prevención y ma­nejo del Covid-19.

El primer protocolo compasivo de uso médi­co de la ivermectina en tratamiento temprano del Covid-19 se hizo en el República Dominica­na en el Centro Médi­co Bournigal, de Puerto Plata, perteneciente a Rescue.