Médicos mantienen el boicot a las ARS

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Sin recibir nuevas ofertas de solución, los médicos entran hoy a su segundo día de protesta en demanda de que se les incremente el monto de las tarifas que reciben por servicios que ofrecen a los afiliados del régimen contributivo de la Seguridad Social.

Mientras la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) les pide seguir el diálogo en busca de soluciones conjuntas que no perjudiquen a la población y llama a los médicos a la reflexión.

Ayer, los dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas consideraron rotundo el apoyo recibido por sus agremiados en el primer día del boicot de 48 horas a las ARS que llevan a cabo en centros privados, donde no reciben carnés de seguros para servicios de consultas y cirugías electivas.

Durante el boicot de dos días donde se rechaza recibir carnés de todas las ARS participantes en el sistema de administración de servicios de salud, los médicos tienen instrucciones de atender solamente las emergencias y los pacientes críticos.

Interés de diálogo

A pesar de que los sectores enfrentados han estado manifestando su disposición de diálogo, hasta el momento no se ha logrado ningún acuerdo, debido a que las autoridades del sistema han ofrecido incrementar en 11% los montos de dichas tarifas, cifra que ha sido rechazada por el gremio médico, por considerarla poco digna.

Los médicos advirtieron que habrá una radicalización de la lucha si no reciben una oferta aceptable a sus reclamos.

El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, informó que recibieron informes de sus dirigentes regionales de que durante el primer día de boicot, las salas de espera de la mayoría de los centros asistenciales de las principales provincias se mantuvieron desiertas y las cirugías electivas fueron suspendidas en su totalidad a nivel nacional.

ADARS, sensibilidad

En un comunicado de prensa, las ARS afiliadas a ADARS, instaron a los afiliados que resulten afectados por la falta de atención a acercarse por las vías oficiales a su ARS afiliada para cualquier asistencia o información que requieran.

ADARS apeló a la sensibilidad del gremio médico y le invitó a participar en el diálogo con las autoridades del sistema para juntos encontrar una solución que atienda a sus solicitudes, pero sin afectar a la población. El día anterior, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) dijo que complacer las exigencias de los médicos colocaría la Cuenta del Cuidado de la Salud del sistema en una situación de alto riesgo, ya que implica para el Sistema un costo adicional de unos RD$10,000 millones anuales.

Pacientes se quejan

“Yo vine aquí y me están cobrando RD$2,000 por consulta y eso no está bien porque yo desde la pandemia no estoy laborando”, expresó Delia Mercedes, quien llevó a su madre a consulta de otorrinolaringología en la clínica Gómez Patiño, donde se encontró con el inconveniente de que el carné de su ARS no era aceptado.

SEPA MÁS

Sin atención.

Mary Gutiérrez manifestó que también tuvo que pagar en la referida clínica RD$2,000, ya que no le aceptaron su seguro médico. “No están utilizando el seguro, no”, dijo mientras esperada ser atendida.