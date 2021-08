Nace bebé por fecundación in vitro en la Maternidad La Altagracia

Santo Domingo, RD

El Hospital Universitario Maternidad nuestra Señora de la Altagracia en el Distrito Nacional registró el nacimiento de un bebé concebido vía in vitro.

El doctor Luis Manuel Escaño, gerente del Servicio de Endocrinología Ginecológica, informó que la paciente Ramona Luna de 42 años, es primeriza, con hipertensión arterial crónica y diabetes tipo 2, la cual al presentar infertilidad primaria acudió en el 2015 al Servicio de Endocrinología Ginecológica e Infertilidad de la institución, dónde después de realizarle todos los estudios correspondientes se determinó que tenía las trompas obstruidas.

Escaño explicó que la paciente fue sometida en el 2016 a una tuboplastía, pero no logró salir embarazada, sin embargo al persistir con el interés de conseguir un hijo junto a su pareja, y con el conocimiento de que la única opción era la fertilización in vitro, lo que no ofrecemos en la institución, “realizamos las gestiones correspondientes bajo el conocimiento de la gerencia superior, a través de un centro privado, donde se obtuvieron rebajas importantes en cuanto al costo del procedimiento, siendo así que después de dos intento se logró el embarazo deseado”.

El galeno resaltó, que desde el inicio todos sus chequeos prenatales fueron ofrecidos en el Servicio de Endocrinología Ginecológica, controlando su diabetes y su hipertensión arterial, esta última junto a cardiología, “de esta forma pudimos llegar a una edad gestacional de 37.1 semanas, procediéndose a su desembarazo vía cesárea ante las comorbilidades presentes, a las 9:07 del 27/8/21, obteniendo un recién nacido de sexo femenino, con 7 libras en perfectas condiciones, siendo recibido por el equipo de perinatología, 4 horas después le fue entregado a su madre, para el inicio de lactancia materna”.

El director del centro de salud, doctor Jorge Arturo Jiménez agradeció a la usaría por la confianza depositada en nuestro servicio y el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.