Luis Felipe Cartagena

Santo Domingo, RD

El tiempo se encarga siempre de poner todo en su justo lugar, han pasado 5 años de la desaparición física de un dominicano extraordinario que al igual como el Dr. José Francisco Peña Gómez lamentablemente para nuestro país no llegó a ser presidente de la República Dominicana, a pesar de su lucha política permanentemente en defensa con gallardía de nuestra democracia, dedicado al país en todas sus direcciones.

Sí… Media Década ha pasado y ningún gobierno o institución ha reconocido su nombre en algún monumento, calle o edificación, pero se que el tiempo y su historia de estar dispuesto hasta el sacrificio político y social por el país, le hará honor a su nombre llegado su momento.

El 26 de Agosto del 2021 se cumplió un quinquenio sin su presencia imponente en los escenarios de la política nacional e internacional. Pero sí, tenemos media década desarrollando sus enseñanzas políticas de vida a través de su legado histórico que dejó a esta sociedad dominicana. Este legado nos guía y decimos que sí se puede hacer política en un país donde en gobiernos anteriores ha imperado con algunas excepciones la corrupción en dirigentes y partidos políticos que han manejado el estado.

La doctrina y formación política que inculcó con carácter de responsabilidad a sus discípulos, solo se puede esperar una gestión en el gobierno de honestidad, eficacia y ejecución con transparencia de los que se encuentren laborando en el estado.

“Media década” y antes de estos 5 años recordamos todos los esfuerzos y mensajes que daba a la oposición diciendo que solo “La unidad garantiza la victoria”, cuando visitábamos los líderes de las diferentes parcelas políticas para lograr la unificación y poder de una vez y por toda sacar el poderoso PLD de ese momento del gobierno, después de su desaparición del mundo terrenal se entendió la importancia de unificar todos los sectores sociales, incluyendo líderes de partidos políticos con distintas ideologías, pero que el fin era común para poder sacar los tentáculos de corrupción del Palacio Presidencial y del Congreso Nacional de Políticos Indolentes con la sociedad y que por su larga estadía en el gobierno se habían convertido en pavos reales y los veíamos caminando orondos que no cabían por una puerta común y corriente como si entendieran que el estado era de su propiedad y lo podían utilizar como un botín de guerra.

Esa lucha que protagonizó este líder de unificar la oposición; hoy a un año y 10 días del cambio de gobierno notamos la diferencia al dirigir los destinos de la nación, una coalición que sí ahora podemos ver mas allá de la curva el futuro promisorio para todos los dominicanos sin importar a que partido político pertenezca; un gobierno que, sí ha puesto en marcha un cambio real, descentralizando la justicia independiente sin necesidad de recibir instrucciones del ejecutivo.

Un gobierno que espero ejecute gran parte del sueño de este patriota y líder que deseaba ver un gobierno y un partido político, cito sus palabras de un discurso de hace 16 años:

“Yo quiero un partido político en donde la curva de miseria y los niveles de pobreza no sigan siendo auspiciados por malas conducciones administrativas, ni tampoco por aptitudes demagógicas que ya no corresponda, yo quiero un partido político que lleve a cabo un gobierno capaz de que no haya excluidos con el tema del internet, de la autopista de la comunicación, del desarrollo cibernético, yo quiero un partido político en donde cada hogar dominicano pueda acceder, pero con energía eléctrica porque no hacemos nada facilitando las computadoras si no hay energía eléctrica, yo quiero un partido político en donde el banco agrícola sea una fuente que coadyuven al desarrollo del campesino, del agricultor y del hacendado, yo no quiero un partido político que lleve un gobernante que se burle de los jóvenes de educación media, intermedia y universitaria, yo no quiero un partido político cuyos dirigentes se postren en absoluto, se arrodillen ante el gobernante de turno, yo quiero un partido político diferente, plural, democrático, yo quiero un partido político que jamás cometa las barbaridades de violar la carrera administrativa y que entienda que cada transito de un gobernante tiene que ser la destitución de todos los empleados públicos anteriores, yo quiero un partido político que sea capaz de tratar a la Suprema Corte de Justicia con altura, no presionando y chantajeando a la Suprema Corte y diciendo arrodíllense porque no le construyo el edificio de la Suprema Corte, yo quiero un partido político que tenga la propiedad de que su gobernante no sea capaz de dañar la Junta Central Electoral y colocar en ella los jefes de su propia campaña distorsionando la función de la Junta Central Electoral, yo quiero señores que este país tenga un partido político que se ocupe como decía Peña Gómez de la gente, yo quiero señores un presidente llevado por un partido político que abra las puertas del país y las ventanas que permitan el desarrollo turístico y de zonas francas, pero que sea capaz también de defender la dignidad nacional cuando se le quiere imponer acuerdos lesivos al interés nacional.”

La visión que tuvo este líder político en este discurso debemos de ponerlo en práctica para que nuestro país comience a tener instituciones fuertes, que sin importar el gobernante de turno funcionen correctamente, y de esta manera nuestra democracia sea más fuerte.

Hoy en la conmemoración de un lustro de tu partida física de este mundo, te damos las gracias por tu entrega y lucha hasta el sacrificio por los mejores intereses del país... Sí,gracias por tanto Hatuey de Camps Jiménez.