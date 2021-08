Abinader exhorta a jóvenes a cultivar valores humanos

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo

Acompañaron al presi­dente el padre Jorge Wi­lliam Hernández, sacer­dote Jesuista y rector de la institución; el director Académico, Óscar Casa­lis; el coordinador Peda­gógico del Nivel Secun­dario Richard Pérez En­carnación; la presidenta de la Asociación de Pa­dres, Madres y Maestros del Colegio Loyola, Lau­ra Quiterio. Bendijo el acto Martin Lenk, sacer­dote de la Compañía de Jesús.

El presidente Luis Abina­der pidió a los jóvenes que, además de la preparación académica, se formen en valores porque sin ellos, lo aprendido no tiene uti­lidad.

Al participar en un acto de investidura del Colegio Lo­yola celebrado ayer en el auditorio de la Casa San Pablo, donde 80 estudian­tes se graduaron de bachi­llerato técnico en diferen­tes áreas, el jefe del Estado sostuvo que “en la vida so­mos educados para ser lí­deres y servir”.

“Un consejo que quizás me ha ayudado en los pocos éxitos que he obtenido y es que planifiquen. Yo me recuerdo el mismo día que me gradué... ustedes son jóvenes y creen que fal­ta mucho tiempo, pero el tiempo pasa rápido y si no lo organizamos puede ser peligroso”, expresó Abina­der durante su intervención ante los graduandos de la promoción “VITAE 2021”.

La cabeza del Poder Ejecuti­vo recordó además que fue graduado del Loyola en la promoción de 1984 y que entró al centro educativo cuando apenas tenía cinco años de edad.

Además dijo que dentro de sus compañeros de clases estaban Felipe Mejía, hijo del expresidente Hipólito Mejía, y el actual ministro de Medio Ambiente y Re­cursos Naturales, Orlando Jorge Mera.

Abinader hizo un recuento de sus vivencias en el Loyo­la, donde inició en prime­ro de la primaria a los cinco años y se graduó del bachi­llerato a los 17.