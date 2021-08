Código Penal es una “papa caliente” para el Senado

Wanda Méndez

wanda.mendez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las expectativas al inicio de semana están centradas en el conocimiento este martes, por parte del Senado de la República, del proyecto de ley de Código Penal dominicano, cuyo punto más espinoso en las discusiones que se han venido generando durante más de 10 años, ha sido el tema del aborto.

En la sesión, prevista para las 2 de la tarde, se dará lectura al informe que rendirá la comisión especial de senadores designada para estudiar el proyecto, que favorece que sea aprobado como lo hizo la Cámara de Diputados, con la exclusión de las causales para permitir el aborto.

Las eximentes para la interrupción del embarazo que han estado reclamando varios sectores, ha enfrentado principalmente a organizaciones de mujeres con entidades religiosas.

Luego que el 30 de junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, diversos estamentos han presentado observaciones y propuestas, por lo que se está a la expectativa de si el Senado acogería las modificaciones sugeridas o si lo aprobará igual que en la cámara baja.

Los diputados no incluyeron las tres causales que exonerarían de responsabilidad penal a la mujer que se practique el aborto ante malformaciones congénitas, cuando la vida de la madre esté en peligro y por violaciones sexuales.

Religiosos agrupados en distintas iglesias, tanto católicas como evangélicas, han pedido que se apruebe igual con relación al punto del aborto. Feministas no. Tampoco el Ministerio de la Mujer ni la comunidad LGTBTIQ. Integrantes de ese último segmento también se han apostado frente al congreso a pedir que se incluyan los conceptos “preferencia y oriental sexual”.

Representante de ambos bandos se han concentrado frente al congreso nacional defendiendo sus respectivas posiciones.

Aunque el tema del aborto no ha sido el único punto que ha generado controversia, pues en el proyecto se incluyen novedades que han generado disenso, principalmente por las sanciones a los actos de corrupción administrativa y otros delitos vinculados con ese ilícito.

No hay tiempo

Algunos senadores, entre ellos Faride Raful, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, e Iván Lorenzo, del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han advertido que no hay tiempo para aprobar el Código Penal en la actual legislatura, que vence el 16 de agosto, dentro de una semana. Argumentan que requiere de modificaciones y observaciones y que no pueden festinar el proyecto.

Observaciones sectores

La Procuraduría General de la República observó 11 puntos del proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados, en un documento que entregó la procuradora Mirian Germán Brito al presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Entre las modificaciones que sugiere la PGR figura que se elimine la clasificación tripartista de las infracciones y se utilice la denominación delito o conducta punible. Además, hace observaciones sobre la ubicación de algunos tipos penales y otras.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también ha hecho observaciones al documento aprobado en la Cámara de Diputados, entre ellas que sanciona con pena muy leve el delito de corrupción administrativa, porque solo contempla condenas de dos a tres años de prisión.

“Mientras nosotros estamos enfocados en el tema de las tres causales (por el aborto), a nosotros os ha sorprendido que se aprobara y estamos en la semana de la ética, una cosa que va en contra de todos los tratados internacionales, que va a incentivar la corrupción en este país”, deploró en una ocasión el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.

El Colegio de Abogados también solicitó al Senado enmendar el Código Penal en el aparado concerniente al aborto.

CRONO

Nulidad.

En el 2014, el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal, mediante la ley 550-14, pero en septiembre del 2015 fue anulado por el Tribunal Constitucional.

Viejo.

Esa alta corte consideró que se violó el trámite legislativo, disponiendo que se mantuviera el código de 1884.

Debates.

El aborto no ha sido el único punto que ha generado controversia en el conocimiento de lo que será el nuevo Código.