Astronauta ruso vuelve a mostrar esta tierra desde el espacio; ahora fotografió a Santo Domingo

Santo Domingo, RD

El astronauta ruso Oleg Víktorovich Novitski, quien en mayo pasado calificó a República Dominicana como un “paraíso en la tierra”, al publicar una fotografía desde la Estación Espacial Internacional, volvió a fijarse en esta tierra desde el espacio.

Este domingo fue su capital, Santo Domingo la que fotografió y lo compartió en su cuenta de Twitter, @novitskiy_iss.

“#DominicanRepublic, hello again! Waving hand This time I captured its capital alone — #SantoDomingo. This is the oldest city in the New World of all that have survived to the present day. It is located on the southern coast of the Dominican Republic” }fue el mensaje del astronauto Oleg Víktorovich Novitski.

Al traducirlo en español dice “Dominica Republica, ¡hola de nuevo! Agitando la mano Esta vez capturé su capital solo: #SantoDomingo… Esta es la ciudad más antigua del Nuevo Mundo de todas las que han sobrevivido hasta nuestros días. Está ubicado en la costa sur de República Dominicana”.