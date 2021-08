Centro de Huracanes prevé lluvias y tormentas eléctricas alcancen al Caribe la próxima semana

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos avisó este sábado de dos sistemas meteorológicos, relacionados con una vaguada superficial, que podrían producir lluvias y tormentas eléctricas, cuyos efectos posiblemente se sientan en el Caribe durante la próxima semana.

En un informe preliminar dirigido a las zonas del Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México, el Centro que monitorea el tiempo indicó como posible que este sistema se desarrolle de forma gradual mientras se mueve hacia el oeste-noroeste de 10 a 15 mph, alcanzando a las Antillas Menores la noche del lunes.

Asimismo, las Antillas Mayores podrían ser impactadas por el fenómeno atmosférico hasta mediados de la próxima semana.

“Seguimos observando tres sistemas meteorológicos en el Atlántico tropical, pero ninguno muestra signos inmediatos de desarrollo. Es probable que los dos sistemas occidentales se trasladen a la región del Caribe durante la próxima semana, así que continúe monitoreando http://hurricanes.gov para conocer las últimas novedades”, se lee en el tuit publicado por la entidad.

We continue to watch three weather systems in the tropical Atlantic, but none are showing immediate signs of development. The two western systems are likely to move into the Caribbean region during the upcoming week, so continue to monitor https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest. pic.twitter.com/71UzVc8ikA