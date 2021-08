UNPHU rediseña carreras por demandas del mercado

Santo Domingo, RD

• Recientemente el Lis­tín Diario publicó una nota denominada “Las 100 ca­rreras técnicas del futuro del INFOTEP”, donde el di­rector de la entidad, Rafael Santos Badía, señaló algu­nas carreras que han em­pezado a predominar en el país, esta universidad, ¿se es­tá preparando para esas ca­rreras del futuro o ya imparte algunas?

La universidad define su oferta académica basada en la pertinencia, en coherencia con su naturaleza, modelo educa­tivo y las necesidades de de­sarrollo del país. En la actua­lidad ofertamos la carrera de Ingeniería en Sistemas Com­putacionales (rediseñada bajo estándares de calidad interna­cionales) e Ingeniería Geomá­tica. Contamos también con una Especialidad Médica en el área de Imagenología, esta­mos trabajando en el diseño de una Licenciatura en Ges­tión Aeronáutica a partir de un diplomado en la misma área. De igual manera tenemos una Maestría en Ingeniería Am­biental y otra en Ingeniería Sanitaria, entre otras ofertas formativas, al tiempo que va­loramos la posibilidad de abrir nuevos programas en las dife­rentes áreas.

•¿Qué está haciendo la uni­versidad para impulsar las carreras relacionadas a la tec­nología, la industria del soft­ware, la robótica, la automati­zación y afines?

Actualmente, la universi­dad se encuentra rediseñando los currículos hacia un enfo­que basado en competencias y fortaleciendo tanto su pla­taforma tecnológica como las estructuras académicas que permitirán impulsar las carre­ras actuales y crear otras pa­ra dar respuesta a las deman­das del campo laboral en estas áreas. Hemos realizado acuer­dos con universidades extran­jeras como son la Universidad Politécnica de Madrid y la Uni­versidad de Pisa en Italia, con miras a ofrecer un Máster en Inteligencia Artificial: TUFTS de Boston, Columbia Universi­ty, Universidad Javeriana, Uni­versidad de Monterrey, Uni­versidad de Barcelona, para el área de Ciencias de la Salud, entre otras. También en la ac­tualidad desarrollamos pro­yectos como Asset Mapping Platform for Emerging coin­tRies (Ampere), con el apo­yo de la Unión Europea (UE) dentro del marco del progra­ma de financiamiento no re­embolsable Horizonte 2020, que monitorea con drones re­feridos a satélite, las redes del tendido eléctrico y a partir del cual se generarán formaciones en el área de la aplicación de las nuevas tecnologías para re­solver problemas (tecnología de drones en la Geomática); así como investigaciones sobre enfermedades neurodegene­rativas del cerebro con presti­giosas universidades de Méxi­co y de Estados Unidos.

• La digitalización y la “al­dea global” ¿ha traído cam­bios en los pensum de las ca­rreras? En caso de ser así, ¿De cuáles carreras? ¿Se han adaptado los estudiantes a estos cambios?

Gran parte de nuestras ca­rreras están siendo rediseña­das para atender a las nece­sidades actuales, no sólo en función de los avances tecno­lógicos, sino también conside­rando los cambios socioeco­nómicos en general. Esto ha implicado un proceso de re­flexión y consulta que ha des­encadenado cambios en los planes de Ingeniería en Geo­mática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Arquitec­tura, en esta última contamos con un laboratorio avanzada que consta de maquinarias pa­ra realizar prototipos con tec­nología 3D. Ese laboratorio fue responsable de fabricar los insumos sanitarios que la Uni­versidad ha aportado al país durante la Pandemia.

En el área de negocios, con­tamos con simuladores de ca­sos (software de última gene­ración). Los estudiantes se van adaptando de forma gradual, pues todos estos procesos re­quieren también la adopción de nuevos modelos de ense­ñanza que implican un rol más activo.

Tenemos la ventaja de que el estudiantado muestra inte­rés por las nuevas tecnologías de la información y la comuni­cación, asumiendo las innova­ciones de forma natural.

• ¿Cuál entiende que es el re­to mayor para que esta uni­versidad sea más digital, más automatizada y cuente con carreras del futuro?

La alta inversión que requie­re la digitalización de las uni­versidades, tomando en cuen­ta la infraestructura, recursos humanos y medios técnicos.

Otro desafío es la contrata­ción de profesionales con es­pecialización en estas áreas, pues al ser carreras nuevas el país cuenta con pocos profe­sionales en el área, esto con­lleva asumir la formación de nuestro personal docente, de manera que puedan hacer frente a las demandas que su­ponen las carreras, también novedosas para ellos. Actual­mente tenemos egresados de Odontología, Medicina y de Veterinaria, formándose en el extranjero (Colombia, Estados Unidos y México) haciendo especialidades muy puntuales y novedosas en sus áreas te­máticas.

• Para la universidad, ¿cuáles son las carreras del maña­na y a cuáles áreas se les está dando prioridad ahora?

Tal como puede identificar­se en nuestra oferta académi­ca, proyectos y programas en general, la universidad otor­ga especial importancia a las áreas relacionadas con ener­gías renovables alternativas, economía circular, uso de dro­nes, salud, manejo de equipos médicos, sistemas computa­cionales, comercio, entre otras relacionadas con la economía naranja como son: arquitectu­ra, diseño y turismo.

Recientemente fueron acre­ditadas con ACBSP (accre­ditation council for Business Schools and programs) todas nuestras carreras del área de negocios, como forma de ase­gurar no solo la calidad de las mismas, sino también la in­ternacionalización de estos planes de estudio. Se espe­ra que todas las carreras de la UNPHU al 2022 se encuen­tren acreditadas internacio­nalmente.

• ¿Entiende esta universidad que parte de las profesiones del futuro están relacionadas con el mundo digital y la tec­nología? ¿Está preparada la universidad para asumir es­tos cambios?

Así es, incluso lo toma en cuenta para las profesiones del presente, por lo que hemos di­versificado los recursos con los que ya contábamos, trabajan­do también para eficientizar su uso. La misma crisis sanita­ria actual nos ha llevado a po­tenciar el manejo de la tecno­logía para mejorar nuestros procesos de enseñanza.

La universidad trabaja constantemente en la mejora continua de sus procesos a tra­vés de un sistema de garantía de calidad que contribuye al mantenimiento de los están­dares que demanda la socie­dad actual en materia de for­mación profesional.