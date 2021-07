Ángel Rondón considera no califica para el pedimento del Ministerio Público de 10 años de prisión en su contra

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El imputado Ángel Rondón consideró hoy que no califica para que el Ministerio Público en su dictamen pida a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciarlo a 10 años de prisión en el caso Odebrecht.

El representante comercial en el país de la constructora brasileña sostiene que el Ministerio Público no ha podido demostrar la acusación de soborno en su contra.

“Yo no he sobornado ni a los que no están aquí, ni a mucho menos a los que están aquí en la sala de audiencia, ellos no han podido probar de una transferencia indebida mío, ni a ninguna de los demás imputados”, acotó.

Aclaró que la relación que ha tenido con dos de los imputados en el sonado caso, es un apartamento que el imputado Víctor Díaz Rúa le vendió a una empresa en la cual él tiene el 40 por ciento y que ellos tienen el 60 por ciento.

“Ellos no iban a permitir que yo cogiera 765 mil dólares de ese préstamo para beneficiar a Odebrecht que ninguna relación tenían ellos, o para beneficiar supuestamente a funcionarios y legisladores que tuvieran alguna participación con Odebrecht”, enfatizó Rondón.

Manifestó que en la acusación se hace mención de un cheque al imputado Roberto Rodríguez siete años después de haber dejado la posición de exdirector de Inapa.

La defensa de Ángel Rondón comenzó hoy jueves el discurso de cierre de sus alegatos con lo que busca convencer a los jueces de su inocencia en torno a la acusación de pago sobornos en el caso Odebrecht.

La defensa de Rondón está compuesta por los doctores José Miguel Minier, quien encabeza la barra; Emely Rodríguez y Fernán Ramos.

Tienen desde hoy, seis días para sus últimas alegaciones ante las magistradas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo.

Rondón ha reiterado en el tribunal que no existen pruebas que lo puedan condenar por una relación de soborno a ningún fun­cionario ni ningún legislador, al tiempo que procla­ma su inocencia.