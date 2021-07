Ciudadanos optan por actividades familiares para celebrar a los padres

Nairobi Núñez Núñez

Santo Domingo, R.D.

Con el objetivo de pasar un momento agradable y celebrar juntos el día de los padres, varios fueron los ciudadanos encuestados que han decidido optar por realizar actividades en casa y no incurrir en la compra de artículos o prendas de vestir para papá, a propósito de commemorarse hoy en el país el Dia de los Padres.

Durante un recorrido de un equipo de este medio, por las diferentes tiendas ubicadas en la Avenida Duarte y Villa Consuelo de la capital, las personas encuestadas afirman que no regalarán nada por falta de empleo, mientras otros optaran por realizar actividades en familia.

Este es el caso de Argenis Núñez, quien afirmó que se dirigirá a la casa de su progenitor a compartir y almorzar juntos en familia. “Yo voy con mi esposa y mis hijas para el sector Las caobas, porque se lo merece, él es un buen padre”, expresó con satisfacción en su rostro.

De igual forma, Eladio Sosa optó por realizar un compartir con su familia en el interior del país.

“Hoy voy a compartir con la familia en San José de los Llanos... ese es el mejor regalo”, expresó.

Sin embargo, muchos tienen casos especiales, debido a que su progenitor ha fallecido, otros aseveran que su papá se encuentra en delicadas condiciones de salud, por tanto deciden regalar más amor, así como medicamentos. Así es el caso de Ana Aybar, quien se encontraba en la transitada zona y asegura mejor le regalará medicinas a su padre.

“El regalo para mi padre es amor y medicamentos… ya a él le ha dado varias veces trombosis”, agregó la dama.

Mientras que Fernando Sánchez, comerciante en el comercial sector de Villa Consuelo, comentó que no celebrará esta festividad, ya que su padre falleció el pasado año por complicaciones de salud.

“En mi caso, mi padre falleció el año pasado… lo que vamos a hacer es a llevarle flores al cementerio”, dijo Fernando Sánchez.

Falta de empleo

De su lado, Anny, otra de las encuestadas que circulaba por el lugar, manifestó que al no contar con un empleo no está en las condiciones de obsequiar un presente a su papá. “Yo no estoy en condiciones ahora mismo, no estoy laborando”, señaló al referirse al tema.

Igualmente, María y Clarisa Ureña, al ser abordadas se limitaron a decir que no podían comprar nada, porque no tenían un empleo. “No compraremos nada, no tenemos un trabajo”, comentaron.

Comercio

Por otra parte, Alejandro Batista, quien labora en una joyería señaló que en el transcurso de la semana las ventas han sido mínimas, pero que se han dinamizado gracias a la conmemoración del día del padre.

“Las ventas esta semana han sido un poco lentas, pero hoy se ha visto el flujo de personas”, explicó.

Mientras que Manolo Fernández, quien es gerente de la tienda La gran vía reveló a periodistas de este medio que la asistencia de personas para realizar compras en el referido comercio ha sido mínimo para la compra de regalos para los padres.

“El día de los padres no es significativo en República Dominicana...en algunos casos se celebra con una comida en familia”, apuntó.

Posteriormente añadió que en otras fechas festivas en el país se ha vendido más que en estos días, pero que quizás se deba al paso de la pandemia del covid-19.

“Para las tiendas de oportunidades un fin de semana largo es más significativo que un día del Padre”, Indicó el gerente.

Asimismo, en la tienda comercial Sederías California; Teresa una de las comerciantes expresó que las prendas de vestir como franelas y ropas interiores de hombres fueron de las más vendidas el día de ayer para regalar a los padres.

Sin embargo, Esterlin Castillo agregó que “la cosa está muy lenta” en cuanto a las ventas se refiere.