Listo el plan de reforma policial

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Alrededor del mediodía de ayer el grupo de trabajo designado por el Poder Ejecutivo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional presentó un informe preliminar en dónde señalaron parte de las medidas acordadas para lograr la reforma policial.

La revisión de los denominados especialismos, la creación de una comisión de seguimiento para los procesos disciplinarios, la realización de una auditoría interna al cuerpo del orden, entre otros, fueron los puntos principales señalados en el informe preliminar con motivo a los 100 días de creación de ese grupo de trabajo.

El coordinador de la mesa, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que se creó una comisión de juristas independientes que dará seguimiento a los procesos disciplinarios a que son sometidos los miembros de la Policía por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y recomendó a la institución que debe reconsiderar el uso correcto de la fuerza como un recurso excepcional.

Castaños Guzmán, también vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Institucionalidad y Justicia (Finjus), aprovechó la ocasión para realizar el anuncio de la contratación de tres expertos dominicanos en materia de seguridad, quienes colaborarán en el proceso de reforma del cuerpo del orden.

Ni se cansan ni lo cansan

Estas medidas fueron bien recibidas por el presidente Luis Abinader, quien recalcó que “ni se cansan ni lo cansan” en cuanto a materia de seguridad ciudadana y reforma policial se refiere.

“Estos son algunos de los temas tratados y analizados por el grupo de trabajo en estos 100 días, hay más, pero no he querido extenderme en todos los detalles...como ven, esta reforma es imparable, va a buen ritmo y se están analizando y elaborando recomendaciones en todos los niveles...estamos conscientes de que no podemos fallar. Esta vez no”, manifestó Abinader al intervenir en la rueda de prensa.

La comisión además solicitó que se ponderen los sistemas de políticas salariales vigentes para corregir las distorsiones que producen los denominados especialismos. Todas esas propuestas del grupo de trabajo deben de ser aprobadas por el Consejo Policial, que encabeza el Ministro de Interior, Jesús Vásquez, en su próxima reunión.

Una policía en crisis

Abinader reconoció que recibieron una policía en crisis y aseguró que se necesitan al menos 240 destacamentos más para eficientizar los trabajos de seguridad ciudadana.

El mandatario añadió que como parte de los trabajos, el mandatario informó que revisan unos 345 procedimientos internos de la uniformada, que incluye 21 reglamentos de la Ley Orgánica de la Policía.

Mientras el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, dijo luego de la rueda de prensa que la institución se encuentra colaborando y aportando todas las informaciones que se le han pedido.

SEPA MÁS

Los miembros de la Comisión

Integrantes.

Castaños Guzmán, coordinador; Fidel Lorenzo, Pedro Brache, Héctor Guerrero Heredia, Francisco Torres, Radhamés López, monseñor Francisco Ozoria, Manuel Estrella, Jorge López, Mukien Sang Ben, Rosalía Sosa, José Mendoza, Celso Juan Marranzini, monseñor Fausto Ramón Mejía, Osvaldo Santana, Elena Viyella de Paliza, Juan Ramírez, José García, Ricardo Nieves y Manuel María Mercedes.