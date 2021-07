Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra Jean Alain y demás implicados en la Operación Medusa

Ivanessa Guzmán/ Ana Aybar

Santo Domingo, RD.

Luego de la conclusión de la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en la Operación Medusa, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva además de que el caso sea declarado complejo.

La audiencia tal como estableció la magistrada Kenya Romero, jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, continuará el sábado donde la defensa de los imputados presentará sus alegatos y los presupuestos que buscan dejar en liberatad al ex procurador y al grupo acusado de estafar al Estado con más de seis mil millones de pesos.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que fueron presentadas todas las pruebas que aseguran que el caso está blindado y deberá acogerse a la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público.

Mientras que los abogados de los implicados manifestaron que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes que sustenten la prisión preventiva a sus defendidos.

De igual forma, a su salida de la audiencia, Jean Alain Rodríguez no emitió comentarios a la prensa a pesar de los constantes cuestionamientos realizados.

Sobre la transmisión en vivo del conocimiento de medida de coerción, la defensa del exprocurador dijo que a pesar de que ese era su deseo les recomendaron tener cuidado, ya que hay mucha información que se maneja da chance a la especulación.

La continuación de la audiencia es para el sábado, para que el viernes la defensa de los imputados conozca otras pruebas depositadas por el Ministerio Público.

Si el sábado la defensa no termina de presentar sus argumentos la audiencia continuará el lunes.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa además del ex procurador el Jean Alain Rodríguez; a Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología; Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad y Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República.