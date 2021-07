Senadora del PRM criticada por querer nombrar el Teleférico de Puerto Plata como Joaquín Balaguer

Paul Mathiasen

Puerto Plata, RD

Críticas llovieron la tarde de ayer jueves contra la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, luego de que se aprobó en primera lectura un proyecto de su autoría para colocar el nombre del expresidente Joaquín Balaguer al Teleférico de esa provincia.

A través de Twitter, varios usuarios criticaron el proyecto, cuestionando el “beneficio” que tiene dicha acción; el momento en el cual se hace, estando en país bajo la pandemia del COVID-19 y el nombre de Joaquín Balaguer, por las forma de gobernar del exmandatario.

Algunos de los comentarios en los cuales se citó a la senadora, tuvieron réplica de la legisladora, quien en todo momento respaldó su proyecto.

“Para esto es q le pagamos el sueldazo y beneficios de + $500 MIL pesos con Barrilito a la senadora @ginette_bj Para hacerle el honor al Padre Democrático de la Patria Joaquín Balaguer.Y no me venga a escribir como el otro día q me invita al Congreso a revisar su labor. Nada”, cuestionó la usuario @Pashhy, a lo que la legisladora replicó: “Tranquila, respire hondo, la invito a sopesar racionalmente las cosas. El, sin préstamos, lo construyó. Mis saludos y gracias por su incómoda atención”.

También el cronista deportivo Dionisio Soldevilla preguntó “Con el dinero de su bolsillo lo construyó, verdad que sí senadora?”, a lo que Bournigal respondió: “Sin tomar préstamos Sr. y muy bien construido. Cometió barbaridades. Pero PUBLICABA mes por mes en la prensa, status obras, precio y $ por pagar en la misma.”

De igual manera, decenas de usuario en la red social hicieron comentarios con tendencia negativa hacia el proyecto que aún resta ser conocido en segunda lectura y atravesar el mismo proceso en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley que designa el teleférico de Puerto Plata con el nombre de “Teleférico de Puerto Plata, DR. Joaquín Balaguer” recibió un informe favorable por parte de la comisión permanente de Turismo del Senado, la cual preside justamente la senadora Ginette Bournigal.

La iniciativa se justifica en que es un reconocimiento a la persona que “ideó y materializó esta importante obra” al tiempo que la senadora el Partido Revolucionario Moderno (PRM) destacó los aporte de Balaguer con la construcción de obras “que promovieron el crecimiento económico de la provincia Puerto Plata y el país”.

En sus artículos, ordena la colocación del nombre en bronce en la parte frontal del edificio y una “tarja indentificativa” con los datos biográficos de Balaguer, así como la fecha de construcción del teleférico.

En lo que respecta a los fondos, establece que deberán ser consignados en el presupuesto del Ministerio de Turismo a partir de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Un detalle a recordar, es que Bournigal pertenece al PRM, mientras que Balaguer pertenecía al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En la actualidad esa organización política solo tiene a Rogelio Genao, de La Vega, como representante en el Senado.