Ministerio Público allana apartamento de Jean Alain Rodríguez

Santo Domingo, RD.

La Procuraduría General de la República allana en estos momentos el apartamento de Jean Alain Rodríguez ubicado en el Ensanche Paraíso.

El allanamiento surge luego de que el exprocurador informara que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue la entidad que dio la orden para no dejarlo salir del país la semana pasada.

Ante este hecho la procuradora Miriam Germán Brito indicó, a través de un documento, que sobre Rodríguez no pesa ningún impedimento de salida en su contra por lo que no debió impedírsele viajar a Estados Unidos.

"Es el interés de quien dirige este Ministerio Publico, que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todas los ciudadanos (as) sin importar quien sea", señala en parte de su comunicación.

De igual forma, dijo que no será parte de ningún proceso legal que involucre a Jean Alain Rodríguez con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos.

“No pretendo participar en investigación, ni decisión que involucre al Sr Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor, he hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien al caso aquello de que no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”, expresó.