Valentina Rosario: “Estoy muy arrepentida y preocupada”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

La presentadora del sorteo fraudulento de la Lotería Nacional admitió en audiencia haberse prestado a la alteración del certamen, y dijo sentirse muy arrepentida de sus actos.

Valentina Rosario habló ayer en el conocimiento de la medida de coerción del caso “Operación 13”, como se denomina al supuesto fraude que armó el pasado administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.

Por el supuesto fraude hay 10 personas detenidas que hoy conocerán la decisión de la jueza Kenya Romero, del tribunal de atención permanente del Distrito Nacional.

LISTÍN supo anoche que la presentadora del referido sorteo se presentó como una persona muy arrepentida “de la estupidez que se hizo”, y lamentó que ya no podrá ir a sentarse a un parque con sus hijos porque en la sociedad le reconocen como una persona que se prestó para algo ilegal.

“Estoy muy arrepentida desde el primer momento y muy preocupada”, habría dicho la mujer ante la jueza que conoce el caso, según coincidieron varias personas con conocimiento de los hechos. “Siempre voy a estar arrepentida de esta decisión, estoy aquí para que usted me juzgue”, le dijo también a la jueza.

Valentina Rosario también arremetió contra Luis Maisichell Dicent, pasado administrador de la Lotería. Dijo que había que ser muy descarado para dirigirse a los medios de comunicación más vistos del país para hablar de los involucrados en el caso “descaradamente”. “Hay que tener una mente maquiavélica para eso”, dijo.

La mujer habría confirmado que es cierto que llamaba a uno de los imputados para que le entregaran el dinero que le habían prometido, que fueron unos 2 millones de pesos. Al final solo le llegaron a pagar 22 mil pesos, según su testimonio.

Rosario confirmó haber participado en ensayos previos para cuadrar el engaño en el sorteo del día 1 de mayo pasado. También dijo que los planes era realizarlo el 10 de abril pero por circunstancias que no controlaron, debió posponerse.

Ella simuló en el sorteo del 1 de mayo haber recibido el bolo de manos del invidente Miguel Mejía, quien por igual simuló haber extraído el bolo de la tómbola.

Ambas acciones fueron confirmadas por ella en audiencia.

Además, la presentadora del sorteo aceptó responderle dos preguntas al Ministerio Público, que le fueron formuladas por una de las fiscales, coincidieron anoche fuentes consultadas.

Una de ellas fue quiénes habían participado en los ensayos, confirmando lo dicho previamente en los interrogatorios de la Procuraduría: Jonathan Brea, Carlos Beriguete, Edinson, Miguel Mejía, Chago, Williams, Nazaret.

La segunda pregunta fue sobre el bolo 13, que finalmente salió en el primer lugar. Rosario dijo que previamente le entregaron el bolo y que lo guardó en su cartera, que el señor Miguel Mejía no sacó nunca el bolo de la tómbola.

Hasta el momento han colaborado con el Ministerio Público, confirmado el sorteo amañado, los señores Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, el no vidente; Valentina Rosario Cruz, presentadora; Carlos Manuel Beriguete Pérez, ex soporte técnico en la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Jonathan Augusto Brea Ovalles, ex supervisor de sorteos de la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Rafael Mesa Nova, ex chofer de la Lotería Nacional y Felipe Santiago Toribio (A) Chago son las personas que confirmaron a la Procuraduría el sorteo amañado.

La Procuraduría acusa como cabezas principales del caso Luis Dicent, pasado administrador y a William Rosario, ex presidente de Fenabanca.

El grupo de acusados lo completan Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.

Así se descubrió

El propietario del consorcio de bancas “Doble Play”, Sigfrido de la Rosa Beato, fue la persona que se percató del fraude que se había cometido en la Lotería Nacional, con el sorteo nocturno del 1 de mayo.

Dijo que le despertó suspicacia el hecho de que hasta el día cinco de mayo había pagado 560 mil pesos a los que fueron premiados con número ganador, el 13.

De la Rosa ha explicado que al notar el dinero que estaba pagando, el día cuatro de mayo, le pidió a su esposa que le descargara el video del sorteo del primero, dándose cuenta de esa forma del fraude cometido.

Sostuvo que aunque no es su costumbre ver los sorteos, dado el monto que estaba pagando decidió observar hasta darse cuenta.

Confirmación

En uno de los 15 allanamientos ejecutados el pasado 12 de junio por el Ministerio Público, como parte de la “Operación 13”, se ocuparon unas hojas de papel en el domicilio del imputado Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien fungía como supervisor de sorteos, donde se relata cómo ocurrió el primer intento de estafa el 10 de abril.

Esto fue lo que encontraron:

Una hoja de cuaderno con líneas conteniendo manuscrito con tinta azul, con fecha jueves 20/5/21, con nombre de personas, números y dos párrafos que dicen: “pensando en el riesgo que podía tener Valentina ya que era muy difícil tener el bolo en la mano y sostener el primer premio con el bolito, ya en mano ojo ese día 1/05/2021 el día de la trama había un obstáculo que era (Fernando) por qué? Porque no sabíamos, si él iba a ir al sorteo de la noche, si él iba se dificultaría ya que él mismo podía tomar la cámara”

Y del otro lado de la misma hoja un manuscrito, fecha viernes 21/05/21 nombre y números y una nota que dice aclarar puntos, seguida de unos párrafos que describen unos hechos de la siguiente manera:

El bolo se lo entregué a Chago, 1ra vez que se iba a realizar no se puedo porque William no pudo lograr que el no vidente cayera en el globo A, por eso se acuerda de que el día primero de mayo, si él no lograba hacerlo, lo haría yo, ese día no se da porque él no vidente cayó en el globo B, Naza y William querían que aún en el globo B se Hiciera la trampa, lo cual dijimos que no porque noté que no estaban”.