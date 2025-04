EE.UU. prohíbe a su personal en China mantener relaciones románticas o sexuales con chinos

El gobierno estadounidense ha prohibido a su personal en China, así como a sus familiares y contratistas con autorizaciones de seguridad, mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos, según ha sabido The Associated Press.

Cuatro personas con conocimiento directo del asunto informaron a AP sobre la política, que entró en vigor en enero por el embajador estadounidense saliente, Nicholas Burns, poco antes de partir de China. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para poder comentar los detalles de una nueva directiva confidencial.

Aunque algunas agencias estadounidenses ya contaban con normas estrictas sobre este tipo de relaciones, una política general de "no confraternización", como se la conoce, no se ha visto públicamente desde la Guerra Fría. No es raro que diplomáticos estadounidenses en otros países salgan con personas locales e incluso se casen con ellas.

El verano pasado se promulgó una versión más limitada de la política, que prohíbe al personal estadounidense mantener "relaciones románticas y sexuales" con ciudadanos chinos que trabajan como guardias y personal de apoyo en la Embajada de Estados Unidos y cinco consulados en China. Sin embargo, Burns, el embajador saliente, la amplió a una prohibición general de dichas relaciones con cualquier ciudadano chino en China en enero, días antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. AP no pudo determinar exactamente cómo se definía la política el término "relación romántica o sexual".

Dos de las personas con conocimiento de la prohibición informaron a AP que la nueva política se debatió por primera vez el verano pasado, después de que miembros del Congreso contactaran a Burns para expresar su preocupación por la falta de rigor de las restricciones a dichas relaciones. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino no respondió a una solicitud de comentarios.

La nueva política abarca las misiones estadounidenses en China continental, incluyendo la embajada en Pekín y los consulados en Cantón, Shanghái, Shenyang y Wuhan, así como el consulado estadounidense en el territorio semiautónomo de Hong Kong. No se aplica al personal estadounidense destacado fuera de China.

La única excepción a esta política es el personal estadounidense con relaciones preexistentes con ciudadanos chinos; estos pueden solicitar exenciones. Si se les deniega la exención, deberán terminar la relación o abandonar su puesto, según las fuentes. Cualquiera que viole la política recibirá la orden de abandonar China inmediatamente.

La política se comunicó verbalmente y electrónicamente al personal estadounidense en China en enero, pero no se ha anunciado públicamente.

El Departamento de Estado afirmó que no comenta sobre asuntos internos. El Consejo de Seguridad Nacional remitió las preguntas al Departamento de Estado. Burns, exembajador, no respondió a una solicitud de AP enviada a su dirección de correo electrónico en The Cohen Group, una consultora a la que se reincorporó como vicepresidente en febrero.

Un regreso a la Guerra Fría

Los servicios de inteligencia de todo el mundo han utilizado durante mucho tiempo hombres y mujeres atractivos para obtener información confidencial, como es bien sabido durante la Guerra Fría. El Departamento de Estado y otras agencias con oficinas en China han mantenido desde hace tiempo estrictos requisitos de información sobre las relaciones personales del personal estadounidense destinado allí, así como de rivales considerados importantes amenazas para la inteligencia, como Rusia o Cuba.

Documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran que, en 1987, el gobierno estadounidense prohibió al personal destinado en el bloque soviético y en China entablar amistad, salir con personas locales o mantener relaciones sexuales con ellas después de que un marine estadounidense en Moscú fuera seducido por un espía soviético. Dichas restricciones se relajaron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, según informes de prensa de la época.

En China, la prohibición general de este tipo de relaciones no ha estado en vigor durante muchos años. Hasta la nueva prohibición de enero, el personal estadounidense en China debía informar a sus supervisores sobre cualquier contacto íntimo con ciudadanos chinos, pero no se les prohibía explícitamente mantener relaciones sexuales o románticas.

Diplomáticos y expertos en inteligencia estadounidenses afirman que Pekín sigue utilizando agresivamente los llamados honeypots para acceder a secretos estadounidenses. En presentaciones previas a su destino en China, el personal estadounidense recibe información sobre casos prácticos en los que los servicios de inteligencia chinos enviaron mujeres atractivas para seducir a diplomáticos estadounidenses, y se les advierte que decenas de agentes de seguridad del Estado chino pueden ser asignados para vigilar a cualquier diplomático de interés.

Se sabe poco sobre las políticas de no confraternización del gobierno estadounidense en otros países, ya que se consideran clasificadas. Se desconoce cuán restrictivas son dichas políticas en otros países.

Aumento de las tensiones, controles más estrictos

En los últimos años, las tensiones entre Washington y Pekín se han intensificado por cuestiones comerciales, tecnológicas y de competencia geopolítica.

Peter Mattis, exanalista de la CIA y presidente de la Fundación Jamestown, un centro de estudios con sede en Washington, afirmó que se han dado a conocer al menos dos casos en los que agentes chinos sedujeron a diplomáticos estadounidenses destinados en China, aunque no ha tenido noticias de un caso similar en los últimos años.

Mattis añadió que otro problema es que la seguridad del Estado chino no recopila inteligencia solo a través de espías, sino también presionando a ciudadanos chinos comunes para obtener información, a menudo mediante amenazas o intimidación. Esto, según Mattis, significa que cualquier ciudadano chino que salga con un diplomático estadounidense podría ser vulnerable a la coerción.

"El MSS está dispuesto a aprovechar cualquier conexión humana que tenga una persona para recopilar inteligencia", declaró Mattis, utilizando un acrónimo que hace referencia al Ministerio de Seguridad del Estado de China. "Este cambio de normativa sugiere que el MSS se ha vuelto mucho más agresivo al intentar acceder a la embajada y al gobierno estadounidense".

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no hizo comentarios sobre la prohibición, afirmando en un comunicado enviado por fax que era "más apropiado preguntar a Estados Unidos sobre esta cuestión".

China también ha estado reforzando los controles, ya de por sí estrictos, sobre su personal en el extranjero, según la normativa china, informes de prensa y cuatro personas familiarizadas con la burocracia china que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de un tema delicado. En los últimos años, Pekín comenzó a aplicar estrictamente regulaciones que prohíben los ascensos a funcionarios chinos con cónyuges que adquirieron ciudadanía extranjera y restringen a los diplomáticos permanecer largos periodos en un país, obligando a algunos a regresar a China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino y muchos otros organismos gubernamentales prohíben a sus funcionarios y personal mantener relaciones sexuales o románticas con ciudadanos extranjeros, mientras que a los miembros del ejército o la policía chinos generalmente se les prohíbe salir de China sin la aprobación expresa de sus supervisores.