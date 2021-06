MP dice imputados de Operación 13 planeaban realizar sorteos fraudulentos constantemente

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que los imputados en la Operación 13 planeaban realizar múltiples sorteos fraudulentos en la Lotería Nacional en el futuro.

Esta información fue ofrecida este miércoles por Camacho, quien también aseguró que existía una dinámica sistemática para llevar a cabo estos concursos amañados.

“Esta organización criminal planificó la realización de estos sorteos fraudulentos. Ojo, que ahora son estos, (pero) no solo me estoy refiriendo al sorteo del 1 de mayo, porque la planificación no implicaba solamente la realización del sorteo, implicaba una dinámica organización sistemática de sorteos constantes”, explicó.

Este día también se anunció el receso, hasta el próximo jueves a las 11:00 de la mañana, el conocimiento de medida de coerción contra de los implicados de esta investigación, que enfrentan cargos de asociación de malhechores, estafa, sobornos y lavado de activos.

Asimismo, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aseguró que con las evidencias del Ministerio Público están dadas las condiciones para obtener prisión preventiva y domiciliaria, contra los detenidos.

“El crimen organizado planifica sus posibles movimientos antes de que ocurran y esto es un ejemplo claro de esta manifestación”, expuso Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.

El Ministerio Público concluyó esta tarde la presentación de sus argumentos en contra del destituido director, Luis Maisichell Dicent, junto a William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta, para quienes pide prisión preventiva.

En contra del no vidente Miguel Mejía y el chofer Rafael Mesa, se pide prisión domiciliaria. Además, el órgano persecutor de los ilícitos penales pide declarar el caso complejo.

El caso

El fraude ocurrió en el sorteo de la Lotería Nacional del pasado 1 de mayo, donde quedó grabado el amaño, cuando Mejía fingió pasarle el bolo “agraciado” a Rosario, quien ya lo tenía en la mano.