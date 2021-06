Así se planificó la estafa de los 500 millones de la Lotería Nacional

Saulo Mota

Santo Domingo, RD.

A principios de mayo el país fue testigo de un fraude millonario, el cual fue transmitido en miles de hogares dominicanos, que esperaban los resultados del sorteo de la Lotería Nacional, pero a simple vista este engaño pasó desapercibido y no fue hasta unos días después que empezaron a resaltar detalles de lo ocurrido el primer día del referido mes.

El grupo, que finalmente terminó siendo de 10 personas implicadas en la presunta trama, comenzó sus trabajos antes de que su administrador tomara posesión en el cargo.

A través de la denominada “Operación 13” el MP apresó a Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería; William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Mejía; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio; y Edison Perdomo Peralta, todos acusados de formar parte de la estafa.

¿Cómo empezaron? Los primeros encuentros, señala la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), ocurrieron con el objetivo de que Dicent se acercara a quienes participarían en el engaño, asegurándoles que sería designado a la posición que ocupó por varios meses y cómo se llevaría a cabo la estafa.

Posteriormente las reuniones se enfocaban en practicar la maniobra a realizar, que eran grabados para corregir los errores que podrían ocurrir sobre la marcha, utilizando los bolos reales de la Lotería Nacional para realizar los ensayos.

Asimismo, la Pepca aseguró que se simularon las tómbolas y se utilizaron micrófonos, todos proporcionados por el supuesto entramado criminal.

Para el día del sorteo en cuestión se hicieron jugadas millonarias en decenas de bancas nacionales y en el mercado negro de las jugadas de Lotería Dominicana, hechas desde países que tienen una gran comunidad dominicana, como España y Estados Unidos.

Por esto, aseguró el órgano persecutor, se designaron miembros de la supuesta estructura criminal en esas naciones, para cobrar el dinero producto de las jugadas.

Similarmente, los responsables de la estafa sobornaron a empleados de la Lotería Nacional para que participaran en la maniobra.

Además, trataron de contaminar la investigación con la interposición de una querella por parte del principal procesado y representante de la Lotería Nacional.

Otra arista del plan fue el acuerdo de no transmitir el sorteo a través de redes sociales, para que el mismo fuera presenciado por la menor cantidad de personas posible, con el responsable de esa labor siendo acusado de formar parte de la asociación.

En tanto, la Pepca aseveró que el entramado le prohibió a los empleados de la Lotería Nacional ser parte de la red que realizarían las jugadas, alegando que eso podía levantar sospecha, manteniendo en secreto el número “ganador”.

Repercusiones

Luego de que se develara el fraude se dejaron de cobrar partes de las jugadas realizadas, ya que algunas bancas que habían emitidos cheques se negaron a pagar hasta que se esclareciera la situación.

El Ministerio Público ocupó tickets ganadores producto del sorteo fraudulento del 1 de mayo de 2021 y cheques que no se pudieron hacer efectivos.

De igual manera algunos imputados viajaron a Estados Unidos en los días siguientes al sorteo, con el objetivo de recolectar el dinero que había generado.

También le fue instruido a parte de los implicados borrar los mensajes de las conversaciones telefónicas, y que no depositaran el dinero producto del soborno en bancos ni que lo ocultaran en sus hogares, por si ocurría alguna pesquisa del Ministerio Público.

¿Cómo los seleccionaron?

Según el documento, quienes participaron en el fraude a nivel local fueron perfilados y escogidos estratégicamente, en función de la necesidad de la participación y analizando el comportamiento y destreza de los empleados seleccionado.

A los del exterior fue menester en el criterio la experiencia que tenían en los juegos de azar y su facilidad para “hacer grandes jugadas sin llamar la atención”.

La jugada original

La solicitud señala el 10 de abril del 2021 como la fecha original para realizar el sorteo, pero no fue posible colocar los empleados conforme a lo planificado.

Tras esto se realizaron cambios en el orden administrativo, específicamente del Salón de Sorteos para que en el sorteo participaran gran parte de los miembros de la red que hoy son imputados y que laboraban en la Lotería Nacional.

Además, elaboraron una lista de “bancas intocables” a las que no se les podía hacer jugadas del bolo “ganador” para el fallido sorteo del 10 de abril y la misma lista se repitió para el del 1 de mayo del 2021.

Más fraudes

El documento también reveló que múltiples fraudes estaban contemplados para ser realizados periódicamente, con un tiempo no especificado entre cada sorteo para no levantar indicios de irregularidad y no llamar la atención.