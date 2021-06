Lo que hizo cada imputado de la “Operación 13”, según el MP

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El Ministerio Público depositó la tarde de este lunes la solicitud de medida de coerción contra los 10 implicados en el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del uno de mayo pasado, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones.

Las acusaciones contra el grupo de implicados se dividen entre el grupo señalado como “una alta gerencia criminal”, debido a sus acciones, y los empleados de la Lotería Nacional, que fueron reclutados para llevar a cabo el plan.

“La Alta Gerencia”

Luis Maisichell Dicent

El primero en ser citado es el actual administrador suspendido de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal implicado del caso y quien depositó la denuncia inicial ante la Procuraduría General de la República (PGR).

A pesar de ser él quien deposita la denuncia inicial, luego de que el vídeo del fraude cometido ese uno de mayo se hiciera viral en las redes sociales, y en consecuencia suspendiera a todos los que se vieron involucrados en la organización de dicho sorteo, fue señalado por Valentina Rosario (la presentadora) como la persona que orquestó la acción.

Dicent se le habría acercado en el ascensor y le dijo: “Alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”. Esta persona identificada como Nazaret, le dijo que era William Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) y mejor amigo del suspendido administrador.

William Rosario

William Rosario es el expresidente de Fenabanca y señalado como “mejor amigo” de Dicent. Fue quien se le acercó a Valentina y le dio las órdenes de cómo iban a cometer la infracción.

“Él me dice que me quiere plantear algo referente al sorteo especial, es decir usa la clave que me había dicho el administrador”, dice el interrogatorio.

El hombre se reunió en julio del año pasado con el imputado Carlos Manuel Berigüete Pérez, quien se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional y actualmente suspendido de sus funciones, y le preguntó si él tenía algún manejo con los bolos, respondiéndole que no, porque “esa no era su área”.

En esa misma reunión, William le señala a Berigüete que Dicent será el próximo administrador de la Lotería.

El expresidente de Fenabanca es señalado como quien comienza a coordinar en julio 2020 la forma en que se realizaría el fraude junto al suspendido administrador, Leónidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza), Eladio Batista Valerio (El Gago) y Felipe Santiago Toribio (el Chago).

También se le señala por orquestó la última reunión de planificación con Valentina Rosario.

Felipe Santiago Toribio (el Chago)

El Chago es identificado en el expediente como un reconocido apostador en prácticamente todos los juegos de azar y “con gran conocimiento de cómo funciona cada uno de ellos”.

Santiago Toribio sostuvo varias reuniones con William Rosario en julio del pasado año y es señalado como uno de los principales organizadores del fraude del sorteo del uno de mayo.

Fue en su residencia, ubicada en Santo Domingo Oeste, que se realizaron los ensayos del fraude a finales del mes de marzo de este año.

"En esa reunión participaron los imputados Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Carlos Manuel Beriguete Pérez, Edison Manuel Perdomo Peralta, Leonidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza) y Eladio Batista Valerio (el Gago)", detalla el MP en el expediente.

Los ensayos se realizaron varias veces en un día con la presencia de los imputados.

El Chago junto a Leonidas Medina Arvelo, William Lizandro Rosario Ortiz, y Eladio Batista Valerio, se presentaron horas antes del sorteo a distintas bancas de Lotería Nacional, a registrar jugadas en sus sistemas de apuestas, "jugando grandes cantidades de dinero al número 13, el cual había sido pre-seleccionado para ser el bolo ganador del primer premio en el sorteo de quinielas".

Eladio Batista (el Gago)

El Gago fue reclutado por los antes mencionados y trabajó de manera directa en toda la estructuración de los hechos y formó parte del grupo que orquestó el entramado y estuvo en las reuniones iniciales de julio de 2020.

Fue arrestado el sábado 12 de junio en momentos en que se encontraba en su residencia.

Se le acusa de formar parte del grupo liderado William Lizandro Rosario Ortiz que planificó la estafa desde 2020 planificaron "el modo en que podían realizar un fraude al sorteo de la Lotería Nacional, para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica, en donde funcionan de manera clandestina la venta de lotería basada en los sorteos de la Lotería Nacional; para lo cual elaboraron un conjunto de maniobras fraudulentas dirigidas a lucrarse del dinero apostado por los jugadores tradicionales de números de lotería".

Leónidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza): el “jefe operativo” que no fue acusado

“Nazaret” es señalado constantemente en el documento depositado por el Ministerio Público y es identificado como el “eje operativo de la operación para la materialización de los hechos” designado por Dicent y William Rosario.

A pesar de ser descrito como “imputado”, Medina Arvelo no aparece dentro del grupo de los acusados formalmente por la Pepca. Esa situación podría variar en las próximas horas.

Medina Arvelo también participó en las reuniones donde se planificaron de manera inicial el modo en que se realizaría el fraudulento sorteo.

Junto a Eladio Batista (el Gago) manifestó al imputado Carlos Manuel Beriguete Pérez, que por instrucciones del imputado William Lizandro Rosario Ortiz, iban a preparar un “Sorteo Especial” en la Lotería Nacional y que si conocía a alguien de los que preparaban los sorteos.

Los reclutados

Carlos Manuel Berigüete Pérez

Se reunió William Rosario, Medina Arvelo y el Gago donde se le cuestionó sobre si sabía manejar los bolos a lo que respondió negativamente.

Se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional. Es informado por miembros de la “alta gerencia” que iban a preparar un “Sorteo Especial” en la Lotería Nacional y le preguntaron si conocía a alguien de los que preparaban los sorteos.

En ese momento, Berigüete Pérez manifestó que hablaría con el imputado Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien se desempeña como Supervisor de Sorteos y quien era el responsable de preparar el pre-sorteo y el sorteo en la Lotería Nacional.

Este imputado fue quien se puso en contacto con Rafael Mesa Nova, quien se desempeñaba como chofer de la entidad, y quien tenía bajo su responsabilidad trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Lotería Nacional desde sus casas hacia la institución y viceversa, proponiéndole participar de un “Sorteo Especial” donde le pagarían la suma de RD$500,000 y que a su vez le manifestara la propuesta de participar en dicho fraude al no vidente Miguel Mejía.

Además fue señalado por Valentina Rosario como una de las personas presentes en el primer ensayo del fraude.

Jonathan Augusto Brea Ovalles

Brea Ovalles, estuvo de acuerdo con la propuesta realizada por Beriguete Pérez y de inmediato se puso en contacto con Medina Arvelo procediendo a reunirse con él y el imputado el Gago, por primera vez, en la Feria Ganadera del Distrito Nacional.

Ahí le dijeron del plan que estaban orquestando para hacer un fraude a la Lotería Nacional, donde le mencionaron a William Lizandro Rosario Ortiz, indicándole que éste había sido presidente de Fenabanca y que era la mano derecha de Dicent.

Brea Ovalles también es identificado por la presentadora como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el primero de los ensayos.

Valentina Rosario

Valentina fue la presentadora del sorteo del uno de mayo y aceptó hacerlo luego de que le ofrecieran 2 millones de pesos por cometer la infracción y sólo le entregaron 22 mil pesos en dos partidas de siete y 15 mil pesos, pese a que reclamó en varias ocasiones la totalidad del dinero.

Rosario Cruz era quien tenía el número 13 escondido en sus manos y cuando el no vidente Miguel Mejía simuló que lo sacó de la tómbola y “se lo pasó” a la presentadora, esta mostró a las cámaras el bolo que tenía entre los dedos.

Miguel Mejía

El no vidente aceptó participar al ser reclutado por Mesa Nova, quien le hizo la propuesta de participar en famoso “Sorteo Especial” que le había instruido el co-imputado Carlos Manuel Berigüete Pérez.

Mejía fue quien simuló que sacó de la tómbola el bolo y se lo pasó a la presentadora, quién lo mostró a las cámaras.

Este dijo en una entrevista en el programa el Sol de la Mañana que le llevaron un dinero, 800 mil pesos, pero expresó que no llegó a tocar ese dinero que le enviaron a su casa. Los documentos señalan que él y su hermano sí usaron parte del dinero pero que la gran mayoría fueron entregados a las autoridades de retorno.

Edison Manuel Perdomo

Participó en la casa del Chago en los ensayos sobre cómo se realizaría el sorteo.

Al encuentro llevó una cámara de grabación profesional HD, con la finalidad de grabar y practicar cómo iba a ser el “tiro de cámara distorsionado” a la hora del imputado Miguel Arsenio Mejía Rodríguez “simular” extraer el bolo y pasarlo a la imputada Valentina Rosario Cruz cuando realmente ella ya lo tenía.

Según el MP, el día del sorteo Perdomo Peralta, nunca hizo la toma, tiro o enfoque de cámara como era habitual, lo que impedía que el proceso de extracción y muestra del bolo correspondiente al primer premio ganador, se visualizara correctamente, evitando así que cualquier espectador identificara o detectara el fraude.

Rafael Mesa Nova

Mesa es el chofer de la Lotería Nacional encargado de trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Lotería Nacional desde sus casas hacia la Lotería Nacional y viceversa.

Este aceptó la oferta de Berigüeto Pérez de ser parte del “sorteo especial” aceptando el pago de medio millón de pesos. Además fue el encargado de reclutar al ciego Miguel Mejía y de trasladarlo a los ensayos.

A todos se les conocerá su audiencia de solicitud de medida de coerción el miércoles a las 10 de la mañana.