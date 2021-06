El trabajo infantil se presenta con mayor regularidad en el Sur y Constanza

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

En las demarcaciones de Constanza y la región sur del país se registra la mayor cantidad de infantes que incursionan a destiempo en el campo laboral, según reveló la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Paula Disla.

Al finalizar una eucaristía en la parroquia San Juan Bosco, con motivo del día mundial de la lucha contra el trabajo infantil, Disla declaró que han logrado rescatar de escenarios laborales alrededor de 255 menores de entre 10 y 16 años.

Disla explicó que luego de que los niños son rescatados del trabajo infantil, sus casos son estudiados y analizados para reinsertarlos al área educativa.

“También se trabaja para insertarlos en los programas sociales, como Prosoli, para que puedan tener sus tarjetas, entrar en los servicios del Senasa para su salud y todo lo que el gobierno ha estado facilitando para reducir el impacto de esta pandemia”, agregó.

En el caso de los niños de la capital en situación laboral, la funcionaria resaltó que la Alcaldía del Distrito Nacional se ha sumado a la búsqueda de espacios donde albergar a los menores para que no “vuelvan a caer”.

La titular del Conani detalló que los principales trabajos que realizan los infantes de todo el país son en el servicio doméstico, como limpiadores de tumbas, labores de jardinería y como deliveries en colmados.

Otros en la mira

Paula Disla dijo, además, que tienen canalizados a otros infantes, pero enfatizó que es un “proceso delicado” porque no se trata del “típico recoger a un niño”, ya que no se recogen si no que “se hacen unas intervenciones en los diferentes espacios”.

“Es un trabajo muy arduo y lo estamos haciendo con un equipo multidisciplinario”, señaló.

Disla también reveló que muchos de los niños que les llegan son usuarios de sustancias psicoactivas “muy alarmantes” y que mientras el estado se prepara en infraestructura para acogerlos, se mantienen realizando intervenciones focalizadas en el territorio nacional.