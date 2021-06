Andrés Bautista dice saldrá “airoso” de caso Odebrecht

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exsenador y uno de los implicados en el caso de corrupción y lavado de activos Odebrecht, Andrés Bautista, expresó que saldrá “airoso” de los cargos que se le imputa.

En una carta enviada al director del Listín Diario, Miguel Fanjul, Bautista exclamó que es inocente de los cargos que se le imputan.

“Cuestionar la administración pasada me ha tomado cuatro años de sufrimiento. Me han afectado personal, familiar, moralmente y en términos empresariales…con la ayuda de Dios, de ustedes los que hacen opinión pública, de la justicia y de la razón, habré de salir airoso de esta prueba que no se la deseo a ningún ser humano”, dice la misiva enviada por el dirigente político con fecha del lunes 7 de junio.

A Bautista se le imputan los cargos de recibir sobornos para otorgar licitaciones a la compañía constructora brasileña Odebrecht, además de recibir sobornos.