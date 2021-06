Juan Hubieres dice autobuses del Corredor Núñez de Cáceres fueron sobrevaluados

Ivanessa Guzmán

ivanessa.guzman@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, pidió a las autoridades judiciales de esta gestión, realizar una auditoría a la pasada administración del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y que el actual director de este organismo, explique qué encontró una vez ingresó al Intrant.

Hubieres aseguró que en esa entidad funciona una mafia desde el pasado Gobierno, que supuestamente sobrevaluó las 32 unidades del Corredor Núñez de Cáceres.

“En lugar de costar 70 u 80 mil dólares una guagua nueva, y de mejor calidad, cotizar 130 mil dólares”, dijo Hubieres.

Señala que la supuesta mafia que había en el Gobierno anterior continúa con esta nueva gestión del Intrant y pidió una auditoría que explique qué se encontró.

Asegura que la intención en el cambio de las flotas de vehículos del transporte público era la de una mafia.

El transportista dijo que los fideicomisos cobrados a quienes les suministraron los vehículos son demasiado elevados, con una tasa de interés de hasta un 13%.

Durante una rueda de prensa realizada este lunes en su residencia sostuvo que la sobrevalución de esas unidades es lo que obliga a que el pasaje en la referida ruta sea tan caro, que es de unos 35 pesos.

Obligar a vacunarse

Al preguntarle si ha sopesado no aceptar pasajeros que no esten vacunados en su línea de transporte indicó que es inconstitucional obligar a una persona a vacunarse. Dijo que entiende que cada quien tiene sus creencias y que eso se debe de respetar.



"Estamos pidiendo a nuestros choferes que su tarjeta la plastifiquen y cuelguen en los cristales, pero yo no puedo pedirle a la gente que se vacune obligado", indicó.