Víctor Gómez Casanova niega tener asignado vehículo del Estado

Santo Domingo, RD

Tras denuncias de irregularidades en Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Víctor Gómez Casanova, su anterior director ejecutivo durante 2016 y 2020, señaló que no tiene asignado ningún vehículo propiedad del Estado ni tampoco ha consumido con tarjeta de crédito corporativa.

Mediante un comunicado, Gómez Casanova indicó que las investigaciones realizadas durante el periodo en que dirigió a la Autoridad Portuaria no corresponde a una auditoría, sino un informe de la Contraloría General de la República, el cual “no está firmado (…) y que no presenta los anexos para sustentar las afirmaciones que señala”.

Sobre el supuesto informe que según Gómez han filtrado, dijo que “presenta una serie de falsedades e inexactitudes” con el cual buscan hacer un daño moral y desacreditar su gestión.

Asimismo, mencionó que nunca fue contactado, acción que incumple el artículo 36 expuesto en la Ley 10-04 sobre procedimientos para la realización de auditorías a instituciones del Estado, el cual señala que tiene que haber una "comunicación permanente" entre los auditores y a quien se está auditando.

“Nadie me ha llamado nunca para preguntarme nada”, cita la comunicación que continúa diciendo: “a mí nunca nadie me ha llamado para preguntarme nada ni informarme nada con relación a los temas que trata el "supuesto informe" de la "supuesta auditoría".

Además, el exdirector de Portuaria manifestó que en las próximas horas irá aclarando ante la opinión pública las acusaciones que se han presentado en su contra.

Anunció también que durante la mañana de este martes remitirá una comunicación al Contralor General de la República, así como al nuevo Director de Autoridad Portuaria Dominicana, con copia al Presidente de la Cámara de Cuentas, solicitándoles que le informen formalmente si es cierto que se ha hecho o se ha estado haciendo una auditoría a nuestra gestión y los datos correspondientes.

El pasado lunes la Procuraduría General de la República fue apodera de un sometimiento en contra del ex director de Apordom, Víctor Gómez Casanova, por un presunto desfalco que sobrepasa los 300 millones de pesos, presentado por el dirigente político, Guido Gómez Mazara.

A continuación el texto íntegro:

Declaración Pública de Víctor Gómez Casanova 01/Junio/2021 - 05:00 AM

A través de diversos medios de comunicación, se ha dado a conocer una "supuesta auditoría" que se habría realizado a nuestra gestión como Director Ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, durante el período 2016-2020. Toda persona que ocupa una función pública, debe estar preparado para rendir cuentas sobre los fondos públicos que administra, y sobre el particular, son múltiples las observaciones que me veo en la obligación de aclarar ante la opinión pública, a raíz de diversas publicaciones que han sido realizadas, basadas en informaciones falsas e inexactas.

1.- El documento en cuestión no es una auditoría. Se trata de un "supuesto informe" de la Contraloría General de la República, que no está firmado, y que por lo tanto, es un documento apócrifo y que además, no presenta los anexos para sustentar las afirmaciones que señala;

2.- Nadie me ha llamado nunca para preguntarme nada. Los artículos 36 y 37 de la Ley 10-04 sobre procedimientos para la realización de auditorías a instituciones del Estado, señala que tiene que haber una "comunicación permanente" entre los auditores y a quien se está auditando, a los fines de ofrecer cualquier información o hacer las aclaraciones pertinentes sobre cualquier situación, pues resulta que a mí nunca nadie me ha llamado para preguntarme nada ni informarme nada con relación a los temas que trata el "supuesto informe" de la "supuesta auditoría";

3.- La intención es querer hacer un daño moral y desacreditar nuestra gestión e imagen personal, "filtrando" un "supuesto informe" de una "supuesta auditoría" que presenta una serie de falsedades e inexactitudes que en las próximas horas iremos aclarando ante la opinión pública, para ir desmontando punto por punto, las acusaciones que se han presentando en mi contra;

4.- Reitero que en las próximas horas me iré refiriendo punto por punto a los señalamientos publicados en diversos medios, sobre las falsedades e inexactitudes del "supuesto informe" de la "supuesta auditoría", pero quiero dejar claro de antemano, que no tengo asignado ningún vehículo propiedad del Estado ni tampoco he consumido con Tarjeta de Crédito corporativa, los gastos que falsamente se han divulgado;

5.- En la mañana de hoy estaré remitiendo una comunicación al Contralor General de la República, así como al nuevo Director de Autoridad Portuaria Dominicana, con copia al Presidente de la Cámara de Cuentas, solicitándoles que nos informen formalmente si es cierto que se ha hecho o se ha estado haciendo una auditoría a nuestra gestión y los datos correspondientes, para de conformidad con lo que establecen las leyes y reglamentos, poder responder y hacer cualquier aclaración sobre datos concretos y oficiales, no sobre falsedades e inexactitudes mal intencionadas y tergiversadas.