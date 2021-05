Celebración de las madres se convirtió en vigilia con su hermano contagiado

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

En el piso, revolcándose de un dolor en el abdomen y sin fuerzas para levantarse, así encontró Mariela a su hermano José, quien ya tiene más de 15 días afectado por Covid-19 pero con un tratamiento ambulatorio desde el hogar.

Las hermanas Mariela y Rosi residen en el sector Los Guandules, en la capital, y la casa de su hermano menor no les queda muy lejos, por lo que se han encargado de velar por la salud de su hermano que solo vive junto a su hija de 14 años.

Ambas acordaron juntar a sus respectivas familias este domingo para celebrar unidas el Día de las Madres, sin embargo, justo cuando se alistaban para la reunión salieron como estaban ante la alerta de la hija de José de que su padre había empeorado.

Sin celebración

Inmediatamente los planes del festejo se sumieron bajo la angustia de que José podría no volver a casa debido a la condición en que lo encontraron.

“Ay no, yo no quiero que lo dejen interno. Después que lo internan uno no lo vuelve a ver”, expresó Mariela.

Rosi, la mayor, explicó que no es la primera vez que han tenido que “salir corriendo” con José pero que en las ocasiones anteriores siempre lo despachaban luego de algunas horas.

Manifestó, además, que José ya había recibido la primera dosis de una de las vacunas contra el covid-19 al igual que ella.

“Imagínate tú, él es nuestra sangre y no lo podemos dejar solo. Por lo menos estamos aquí las dos”, dijo Rosi.

DATOS

Juntas en el día

Mientras esperaban sentadas en una jardinera de las que bordean el área del hospital Doctor Francisco E. Moscoso Puello destinada para tratar pacientes afectados por la virulenta enfermedad, señalaron que aunque varió el escenario, por lo menos están juntas.

A las hermanas les ha tocado velar la una por la otra y por sus otros hermanos debido a que su progenitora falleció cuando eran muy pequeñas y dijeron esperar poder celebrar el Día de las Madres del año 2022 de forma distinta.