Luego de casi 18 meses preso en Colombia, ¿por qué aún no extraditan a César “El Abusador”?

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

A más de un año de la captura de César Emilio Peralta, mejor conocido como “César El Abusador”, el abogado del narcotraficante informó que su cliente será extraditado a Puerto Rico por ser un Estado asociado de Estados Unidos, aunque su juicio y condena deberán ser en Norteamérica.

Estados Unidos requiere a César Peralta por vinculaciones al narcotráfico desde abril de 2019, pero fue en diciembre de ese mismo año que las autoridades colombianas lo arrestaron y aún no lo extraditan hacia la nación norteamericana.

En un principio se esperaba que la extradición de Peralta podría ser inmediata. A inicios de febrero de 2020, el brigadier general Fabio López, de la Interpol Colombia, informó a este diario que se había formalizado la extradición con Estados Unidos y se iba a iniciar el trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

Un año y casi cuatro meses después continúa sin ser aprobado el proceso. Uno de los factores fue el inicio de la pandemia, situación sanitaria que afectó, como en gran parte del mundo, los procesos judiciales colombianos.

Para el 27 de marzo de 2020, de acuerdo con el decreto presidencial número 487, quedarían suspendidos los procesos de extradición debido al estado de emergencia nacional en Colombia y solo algunas excepciones estarían permitidas.

Este decreto fue prorrogado el 25 de abril de 2020 “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria”, el cual permite que las extradiciones se lleven a cabo en los casos en que el país requirente pueda otorgar las condiciones necesarias para el traslado y asegure la implementación de las medidas para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

Junto a esto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia presenta en estos momentos una sobrecarga laboral y el proceso de extradición es complejo, según el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate Ochoa.

Según Bernate, abogado colombiano consultado por este medio, el trámite de extradición en Colombia suele tomar aproximadamente un año y medio.

Por lo que es “perfectamente normal” que el proceso lleve más de un año, puesto que el trámite ordinario toma 18 meses, y el caso de César El Abusador apenas lleva un año y cinco meses.

Trámite

“Para el proceso, lo primero que se necesita es tener un requerimiento de alguna corte de algún país con el que Colombia tenga tratado de extradición”, explicó el penalista colombiano.

Según registros periodísticos, el 28 de noviembre de 2018 la Corte del Distrito de Puerto Rico solicitó el arresto de César Emilio Peralta por supuestamente importar sustancias controladas como heroína y cocaína. Luego, en abril de 2019, el Distrito Sur de Florida hizo una acusación de reemplazo contra el capo.

“Ese documento pasa por múltiples entidades, por ejemplo, se recibe en la Cancillería de Colombia y se remite a la Fiscalía General de la Nación a fin de que la fiscalía ordene la captura de esta persona con fines de extradición”, continúa Bernate.

En una guía sobre el proceso de extradición, publicada por la Cancillería de Colombia, se expone que si la solicitud cumple con los requisitos, la Fiscalía decreta la captura con fines de extradición y notifica al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El cuarto paso es que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicite al Estado requirente la formalización de la solicitud de extradición, proceso que se confirmó como completado a principios de febrero de 2020.

La documentación aportada es revisada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y posteriormente se envía a la Corte Suprema de Justicia, organismo encargado de decidir si entrega o no al individuo.

“Una vez allí se abre un trámite que básicamente pretende demostrar dos elementos: la existencia de una acusación en contra de esa persona, que esa acusación provenga por un delito que habilite esa extradición y que esa persona esté debidamente individualizada en Colombia”, explicó además Francisco Bernate.

Cabe señalar que Colombia no determina la inocencia de César “El Abusador”, sino que verifica que lo pidió un país, que hay unos cargos, confirman la identidad de la persona y lo envían.

Tardanza

El penalista atribuye el retraso del caso a una sobrecarga laboral en la Corte Suprema de Justicia; pero también luego de los primeros pasos, se abre un procedimiento que conlleva más tiempo, en el que “se escucha a la persona, a la Procuraduría, se da un término paralegal y decide la extradición”.

Decidida la extradición, el presidente de Colombia, actualmente Iván Duque, es quien tiene la última palabra sobre si entrega o no al ciudadano.

Extradición exprés

Por la extensión del proceso y las demoras causadas, se creó en Colombia la figura de la extradición exprés, donde el acusado acepta la extradición.

Esta clasificación se puede demorar hasta más que una ordinaria, por lo que Bernate asegura que “es muy difícil un caso de una extradición en Colombia, sin importar el delito, que no lleve menos de 18 meses”.

De acuerdo al abogado, el trámite abreviado debería ser cuestión de dos a tres días, toma de entre 18 y 24 meses.

No obstante, se desconoce si el narcotraficante dominicano más buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) haya solicitado extradición exprés, puesto que los procesos en Colombia son reservados.

El abogado explica que no hay una forma de saber si “El Abusador” se acogió o no a una extradición exprés, pero “en términos reales eso no haría que las cosas se agilicen”.

Cargos

Cabe señalar que el capo dominicano no posee cargos en Colombia, pero en caso de que los tuviera eso no sería obstáculo para su extradición.

“A partir del año 2004, si la persona está investigada en Colombia por esos mismos hechos, el proceso se puede suspender mientras las personas resuelven su situación”, explica Bernate.

Asimismo, en el proceso de saber si tiene cargos en otro país, Colombia no investiga si tiene cargos en Colombia.

“Se hace un análisis en un computador donde se verifica si él tiene investigaciones o no, y si se detecta, miran en qué estado está la actuación; si hay una petición de extradición lo envían y se suspende el trámite acá”, dice.

El abogado explica que anteriormente los narcotraficantes solicitaban que los investigaran en Colombia para de esta forma bloquear la extradición, pero ya eso no es un impedimento.

Si en medio del proceso surge una denuncia, se abre una investigación y luego Colombia lo extradita, pero luego de cumplir condena en el extranjero, tiene que responder los cargos pendientes en Colombia.

“El Abusador”

César Emilio Peralta, quien estuvo prófugo de la justicia dominicana y estadounidense desde el 20 de agosto hasta el 2 de diciembre de 2019, fue atrapado en la habitación 1104 del hotel Murano Elite, en el exclusivo sector Boca Grande, en Cartagena de Indias.

El narcotraficante dominicano está en proceso de trámite de extradición pasiva desde ese país sudamericano hacia Estados Unidos, país que lo estaba requiriendo desde abril de 2019 por el Distrito Judicial del Sur de Florida.

En Estados Unidos fue reportado como uno de los más buscados por las autoridades judiciales y federales de Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico.

Mientras que las autoridades dominicanas le sindicaron como el coordinador de la red de narcotráfico más grande de la historia de la República Dominicana.

Implicados

Las autoridades de Estados Unidos señalaron a cuatro personas que junto a César Emilio Peralta lideraban la red de narcotráfico. Hasta el momento todos han sido extraditados menos el cabecilla de la organización criminal.