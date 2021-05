Primera Dama responde a seguidor en Twitter y asegura no tiene aspiraciones presidenciales

Santo Domingo, RD

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, dejó claro que no tiene aspiraciones a la presidencia del país, luego de que un seguidor en Twitter mencionara que ante la ausencia del presidente Abinader, ella había tomado el mando en el Gobierno.

Todo comenzó por el siguiente posteo: "Ayer estaba supuesta a acompañar a @luisabinader al Ecuador, hubo cambios en la agenda de primeras damas y decidimos no incurrir en gastos adicionales. Me quedé, y no pensé que nos tocaría, en su ausencia conocer todo el peso que tiene un Presidente ante el pueblo. Gracias Dios!”, dijo Arbaje en la red social.

Luego escribió lo siguiente: "Claro el mayor peso rece sobre nuestra @RaquelPenaVice que no durmió junto al ministro @JosePaliza y autoridades y voluntarios . Gracias rescatistas!".

“Me río del morbo, no soy mujer que aspira a ser Presidenta, me da una risa cuando gente paga por ahí dice ese disparate. No estaban acostumbrados a una mujer de servicio” escribió luego en un hilo de Twitter.

Abinader partió ayer domingo a la República de Ecuador donde participó hoy lunes en la juramentación el presidente de ese país, Guillermo Lasso, por lo que Raquel Arbaje que es muy activa en las redes sociales, explicó las razones por la que no había acompañado a su esposo al viaje, tuit que desató la polémica.

De inmediato la Primera Dama aclaró que la responsabilidad del país ante la ausencia de Abinader es de la vicepresidenta, Raquel Peña, a quién defendió indicando que la funcionaria no durmió pendiente a la situación en Puerto Plata, luego que dos vagones del teleférico quedaran varados con 32 personas abordo por una falla técnica.