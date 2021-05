Estas son las universidades en las que se ofrecen becas internacionales del Mescyt

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Desde este lunes el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) estará recibiendo las postulaciones a becas para cursar distintos programas de grado y postgrado en prestigiosas universidades extranjeras.

La institución ha dispuesto más de 1,700 millones de pesos con los que pretende entregar algunas 1,705 becas para estudios en más de 60 universidades ubicadas en países de América, Oceanía y Europa. Pero ¿cuáles son los programas e instituciones disponibles?

En Reino Unido (Programas impartidos en inglés):

Universidad de Wolverhampton:

Maestrías:

•Ingeniería de Manufactura

•Gestión de Programas y Proyectos

•Gerencia de Ingeniría Civil

Universidad Harper Adams:

Maestrías:

•MSc/MRes Food Industry Management

•MRes (Master Investigación)

•MSc Manejo Integral de Plagas

•Msc Acuacultura

•MSc Mecatrónica Aplicada

Doctorados:

•Ciencias Naturales o Ingeniería

Middlesex University London:

Maestrías:

•Ciencia Biomédica (Hematología y Transfusión)

•Ciencia Biomédica (Inmunología)

•Ciencia Biomédica (Microbiología)

•Fisiología Clínica

•Investigación Criminal y Cibercrimen

•Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos

•Migración, Sociedad y Política

•Gobierno Global y Desarrollo Sostenible

•Negocios Internacionales

•Inversión y Finanzas

Edinburgh Napier UNiversity:

Maestrías:

•Ingeniería de Materiales Avanzados

•Energía Renovable

•Planificación e Ingeniería de Transporte

•Ecoturismo

Universidad de Newcastle:

Maestrías:

•Ciencias Cardiovasculares en Salud y Enfermería

•Trasplante

•Ingeniería de Diseño y Manufactura

•Cáncer

•Energía Eléctrica Stream

•Ingeniería Biomédica

•Diseño Urbano

Prifysgol Bangor University:

Maestrías:

•Organic Electrons

•Optoelectronics

•Optical Communications

•MSc Rise of the Machines

•MSc Psychology

•MA Psychology

•MSc Applied Behavioral Analysis

•MSc Clinical and Health Psychology

•MSc Neuroimaging

•MSc Principles of Clinical Neuropsychology

•MSc Psychological Research & other master’s degrees in psychology

•MSc Counselling

•MSc Sport & Exercise Psychology

•MRes Sports & Exercise Psychology

•MRes Psychology

Doctorados:

•PhD Psychology

•PhD Ageing and Cognitive health

•PhD degrees in Electronic Engineering Neuropsicología Clínica

University of Portsmouth:

Maestrías:

•Mechanical Engineering with Structural or Geotechnical Engineering

•Logistics and Supply Chain Management

•Medical Biotechnology

En Estados Unidos (Programas impartidos en inglés):

UtahState University:

Maestrías:

•Ms Ciencia Pecuaria, Láctea y Veterinaria

•Ms Tecnología Educativa y la Ciencia del Aprendizaje

•Ms Física

•Ms Química

Doctorado:

•Ingeniería Biológica

Concordia University Chicago:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•MA Currículum e Instrucción

•MA Educación en la primera infancia

•MA Enseñanza del inglés como segundo idioma (TESOL)

•PhD, Liderazgo: currículum e instrucción

•PhD, Liderazgo: Educación en la Primera Infancia

•PhD, Liderazgo Organizacional

Fordham University:

Maestrías:

•MS Real Estate (Finance, Investment, Development, Management, and Construction)

•MS Real Estate Development

•MS Construction Management

•MS Applied Health Informatics (Onsite available only in London, England)

•MS Cybersecurity

•MS Data Analytics

•MS Education (Curriculum & Teaching or Administration & Supervision)

Florida Polytechnic University:

Maestrías:

•MS Computer Science

•MS Engineering

University of Central Florida:

Maestrías:

•Civil Engineering (MS)-Structural and Geotechnical Engineering

•Civil Engineering (MS)-Water Resources Engineering

•Master of Science in Mechanical Engineering

Marconi International University:

Maestrías:

•Máster Universitario en Liderazgo Educativo, Gestión y Nuevas Tecnologías

•Certificado de Educación Continua en Habilidades Directivas y Liderazgo

Auburn University:

Maestrías:

•Chemical Engineering

•Civil and Environmental Engineering

•Electrical and Computer Environmental

•Industrial and Systems Engineering

•Mechanical Engineering

Urbe University:

Maestría Online (Sólo incluye el pago de matrícula):

•Máster of Instructional Design and Technology

Western Michigan University:

Maestrías Online (Sólo incluye el pago de matrícula):

•MA in Coaching Sport Performance

•MS Cybersecurity: Computer Science

•MS in Registered Nursing

•MS Cybersecurity: Computer Information Systems

En Francia (programas impartidos en francés):

Montpellier Business School:

Maestrías:

•Administración y finanza

•Administración y mercadeo

•Administración y Transformación digital

•Administración y excelencia de negocios

Asimismo, en el caso de Francia, hay ofertas de varias universidades y el interesado elige una maestría entre más de 3,000 especialidades dentro de las siguientes áreas: Ingenierías, Ciencias Básicas, Educación, Salud, Ciencias Agroalimentarias. Para más información y orientación, contáctese con Campus France: saintdomingue@campusfrance.org

(Acompañamiento global: expediente de beca, definición del proyecto, candidaturas a las universidades, proceso simplificado para ingenieros, trámites consulares).

En Cuba:

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos:

Especialidades:

•Dermatología

•Neurocirugía

•Cirugía General

•Radiología

•Urología

•Gastroenterología

•Pediatría

•Otorrinolaringología

En España (Programas impartidos en español, algunos programas pueden requerir el conocimiento de otro(s) idioma(s)):

Universidad Politécnica de Cartagena:

Maestrías:

•Ingeniería Agronómica

•Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno

•Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

•Ingeniería Ambiental y Procesos Sostenibles

•Energías Renovables

•Ingeniería de Telecomunicación

•Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE):

Maestrías Semipresencial:

•Máster en Derecho Internacional Diplomático y Consular con Mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional

•Mástere en E-Commerce e Internacionalización de Empresas

•Máster en Transformación Digital

Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy:

Maestrías:

•Dirección Hotelera y de Restauración, Especialidad en Dirección Hotelera

•Dirección Hotelera y de Restauración. Especialidad en Dirección de Restauración

•Dirección Hotelera y de Restauración. Especialidad en Dirección de Eventos

•Innovación en la Gestión Turística, Mención Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Máster oficial de Dirección Hotelera y de Restauración. Especialidad en Marketing Digital Turístico.

•Dirección Hotelera y de Restauración. Especialidad en Responsable y Sostenible

•Innovación en la Gestión Turística. Especialidad en Gestión Turística de los Destinos Urbanos

•Innovación Turística. Especialidad en Gestión Turística del Patrimonio Culinario y Gastronómico

•Innovación Turística. Especialidad en Gestión Turística del Cultural y Natural.

Universidad del País Vasco

Maestrías:

•Investigación Biomédica

•Práctica avanzada y Gestión de Enfermería

•Diseño y Gestión Ambiental de Edificios

Escuela de Organización Industrial:

Maestrías Online con Fase Presencial:

•Máster en Administración de Empresas con especialidades (online)

•Máster en Gestión Hospitalaria (online)

•Máster en Supply Chain Management (online)

•Máster en Negocios Internacionales (online)

•Máster en Dirección de Proyectos (online)

•Máster en Gestión de Calidad y Reingeniería de Procesos (online)

•Máster en Innovación y Experiencia de Cliente (online)

•Máster en Emprendimiento e Innovación (online)

•Máster en Big Data Analytics (online)

•Máster en Transformación Digital (online)

•Máster en Marketing Digital (online)

•Máster en E-Commerce (online)

•Máster en Inteligencia Artificial (online)

•Máster en Industria 4.0: Tecnologías habilitadoras (online)

•Máster en Gestión de Industrias Agroalimentarias (online)

•Máster en Dirección de Empresas del Sector Turístico (online)

•Máster en Gestión Hospitalaria (online)

•Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental (online)

•Máster en Ingeniería y Gestión del Agua (online)

•Máster en Energías Renovables y Mercado Energético (online)

•Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa (online)

•Máster en Economía Circular (online)

•Máster en ODS (online)

•Máster en Big Data Analytics (online)

•Máster en Transformación Digital (online)

•Máster en Marketing Digital (online)

•Máster en E-Commerce (online)

•Máster en Inteligencia Artificial (online)

CESTE Escuela Internacional de Negocios:

Maestrías:

•MBA Emprendimiento Internacional

•MBA en Logística y Cadena de Suministro

•MBA en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

•MBA en Industria Agroalimentaria

•MBA en Servicios de Salud

•Máster TIC en Redes y Ciberseguridad

•Máster TIC en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

•Máster en Dirección Financiera

ENAE Business School:

Maestrías:

•Máster en Dirección de Agronegocios

•Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones

•Máster en International Trade (Comercio Internacional)

•Máster en Dirección de Operaciones y Logística. Mención en Dirección y Gestión de Farmacia Comunitaria

Universidad de Nebrija:

Maestrías:

•Máster universitario en tecnología de la información y la comunicación para la educación y el aprendizaje digital

•Máster Universitario en Dirección y transformación Digital de centros educativos

•Máster Universitario en Procesos educativos de enseñanza y aprendizaje

•Máster Universitario en metodología docentes

•Máster Universitario en enseñanza bilingüe

•Máster Universitario en Psicopedagogía

•Máster Universitario en dirección y organización de proyectos

•Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) + Experto en Gestión de Tecnología

•Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital

•Máster Universitario en Ciberdelincuencia

•Máster en Protección de Datos y Seguridad

•Máster Universitario en empresas y destinos turísticos + expertos en innovación e inteligencia turística

•Máster Universitario en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia

Universidad de Sevilla:

Maestrías:

•Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica

•Ingeniería Ambiental

•Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

•Biología Avanzada: Investigación y Aplicación

•Investigación Médica: Clínica y Experimental

•Lógica, Computación e Inteligencia Artificial

•Dirección y Planificación del Turismo

•Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano

•Fisiología y Neurociencias

•Estudios Avanzados en Química

•Física Nuclear

•Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela

•Sistemas de Energía Eléctrica

•Ingeniería del Software: Cloud, Datos y Gestión TI*

•Genética Molecular y Biotecnología

Universidad Politécnica de Valencia:

Maestrías:

•Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria (60 ECTS)

•Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro (60 ECTS)

•Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística (90 ECTS)

•Máster Universitario en Edificación

•Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño

•Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo

•Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Transporte

•Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil

•Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

•Máster Universitario en Ingeniería Ambiental

•Máster Universitario en Seguridad Industrial y Medio Ambiente

•Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Universidade da Coruña:

Maestrías:

•Biología Marina

•Biología Molecular, Celular y Genética

•Biotecnología Avanzada

•Investigación Química y Química Industrial (Verificado, Pendiente de Implantación)

•Discapacidad y Dependencia

•Gerontología

•Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Y Enseñanza De Idiomas, Especialidad En Artes Plásticas y Visuales

•Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Y Enseñanza De Idiomas, Especialidad En Ciencias Experimentales

•Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Y Enseñanza De Idiomas, Especialidad En Educación Física

•Técnicas Estadísticas

Universidad a distancia de Madrid:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Máster Universitario en Energía Renovable y Eficiencia Energética

•Máster Universitario en Análisis e Investigación Criminal

•Máster Universitario en Dirección y Gestión de RRHH

•Máster Universitario en Gestión Sanitaria

•Máster Universitario en Psicopedagogía

•Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestratégica

•Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos

•Máster Universitario en Marketing Digital

•MBA

Universidad Alfonso X El Sabio:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Máster Universitario en Diseño de Producto y Servicios + Certificado en Herramientas Digitales Avanzadas (ingenierías):

•Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente - SIG

•Máster Universitario en Dirección y Gestión de Servicios de Enfermería

•Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria

•Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales Docentes + Diploma en Neurotecnología Educativa

•Máster Universitario en Ingeniería de Seguridad de la Información y las Comunicaciones (Ciberseguridad) – INDRA.

•Máster Universitario en Criminología Aplicada a la Gestión de la Seguridad y Prevención Delictiva – Ministerio del Interior del Gobierno de España.

Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón:

Maestrías:

•Máster Universitario En Alta Dirección Pública. Uimp.

•Máster Universitario En Gestión De Seguridad, Crisis Y Emergencias. Urjc.

•Gobierno Y Administración Pública. Uimp.

•Máster Universitario en Cooperación Internacional Y Gestión de Políticas Públicas. Uimp.

•Máster Universitario En Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural. Ucm

•Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho. Ucm

•Máster Título en Bioética Clínica. Uimp*

IEM Emergencia Trainning:

Maestría:

•Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias

UNIR La Universidad en Internet:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia

•Máster Universitario en Protección de Datos

•Máster Universitario en Educación Especial

•Máster Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

•Máster Universitario en Gestión Ambiental y Eficiencia Energética

•Máster Universitario en Marketing Digital

•Máster Universitario en Didáctica de las matemáticas en educación infantil

•Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería

Universidad Católica de Murcia:

Maestrías:

•Bioética

•Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración

•Gestión Hospitalaria

•Innovación y Marketing Turístico

•Prevención de Riesgos Laborales

Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Máster Universitario en Criminalística Forense

•Máster Universitario en Neuro-criminología de la Conducta Agresiva

•Máster Universitario en Victimología y su Tratamiento Integral con Víctimas en Riesgo de Vulnerabilidad

•Máster Universitario en Inteligencia

•Máster Universitario en Gestión Integral de Conflictos: Mediación, Seguridad y Convivencia.

Instituto Europeo de Diseño:

Maestrías:

•Diseño de Producto

•Diseño para el cambio

•Dirección de Marketing Digital

•Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento – Semipresencial

Universidad San Jorge:

Maestrías semipresenciales:

•Tecnologías de Software Avanzadas para Dispositivos Móviles (Presencial).

•Investigación en Ciencias de la Salud (Semipresencial)

•Atención Farmacéutica y Farmacoterapia (Semipresencial)

Universidad de Alcalá:

Maestrías:

•Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos

•Desarrollo Ágil del Software

•Dirección de Proyectos Informáticos

•Investigación en Ciencias Sociosanitarias

•Enseñanza de las Inglés como Lengua Extranjera

Universidad Miguel Hernández:

Maestrías:

•Biotecnología y Bioingeniería

•Nanociencia y Nanotecnología Molecular. Conjunto

•Robótica

•Viticultura y Enología

•Rendimiento Deportivo y Salud

•Instalaciones Térmicas y Eléctricas. Eficiencia Energética.

•Energía Solar y Renovables

•Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos.

•Ingeniería Electrónica

•Ingeniería Industrial

UNED:

Maestrías Online:

•Máster universitario en ciencias y tecnología química

•Máster universitario en ciencias agroambientales y agroalimentarias

•Máster universitario Administración Sanitaria

•Máster universitario en ciencias en Psicología General Sanitaria

•Máster universitario Comunicación y Educación en la Red

Doctorado Online:

•Filosofía

•Ciencias Biomédicas y Salud Pública

•Educación

•Análisis de Problemas Sociales

•Tecnologías Industriales

CMI Business School:

Maestrías:

•Administración Responsable de Empresas

•Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

•Dirección de Marketing y Comercio Internacional Responsable

•Gestión Humana y Desarrollo de Organización

•Dirección de Finanzas Sostenibles

Universidad de Castilla-La Mancha:

Maestrías:

•Máster universitario en ingeniería de caminos, canales y puertos.

•Máster en ingeniería de minas

•Máster universitario en ingeniería química

•Máster universitario en ingeniería agronómica

•Máster universitario en ingeniería de montes

•Máster universitario en ingeniería de telecomunicaciones

•Máster en ingeniería industrial

•Máster en ingeniería informática

•Máster universitario en investigación básica y aplicada en recursos cinegéticos

•Máster universitario en Antropología aplicada: entre la diversidad y la globalización

•Máster universitario en investigación en prácticas artísticas y visuales

•Máster universitario en patrimonio histórico: investigación y gestión

•Máster universitario en investigación sociosanitaria

•Máster universitario en biomedicina experimental

•Máster universitario en fisioterapia en disfunciones del suelo pélvico

•Máster universitario en física y matemáticas

•Máster universitario en innovación y desarrollo de alimentos de calidad

•Máster universitario en nanociencia y nanotecnología molecular

•Máster universitario en sostenibilidad ambiental en el desarrollo local y territorial

•Máster universitario en auditorio pública

•Máster universitario en banca y finanzas cuantitativas (*)

•Máster universitario en dirección de empresas turísticas

•Máster universitario en educación física en educación primaria y deporte en edad escolar

•Máster universitario en iniciativa empresarial: análisis y estrategias

•Máster universitario en investigación en ciencias del deporte

•Máster en derecho de la contratación pública

Universidad de Barcelona:

Maestrías:

•Bases para la Atención y Educación de las personas con Diabetes

•Máster Enfermo Crítico y Emergencias

•Ingeniería Biomédica

•Química Orgánica

•Inmunología Avanzada

•Investigación Clínica

•Liderazgo y Gestión de los servicios de Enfermería

•Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos

•Matemática Avanzada

•Microbiología Avanzada

En el Grupo Latino Australia Education:

Royal Roads University:

Maestrías semipresenciales:

•Graduate Certificate in Corporate Social Innovation

•Graduate Certificate in Management and Leadership

•Graduate Certificate in Strategic Human Resource Management

•Graduate Certificate in Workplace Innovation

•Graduate Certificate in Project Management

•Graduate Certificate in Tourism Management

Berlin School of Business and Innovation:

Maestrías semipresenciales:

•Innovation and Entrepreneurship

•International Tourism

•Finance and Investments

•Digital Marketing

•International Health Management

Torrens University Australia:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Máster of Education (Special Education)

•Máster of Public Health

•Máster of Global Project Management and Master of Public Health

•Máster of Design

En México (programas impartidos en español):

Universidad Benito Juárez:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos

•Maestría en Administración Gerencial

•Maestría en Dirección del Talento Humano

•Maestría en Educación e Innovación

•Maestría en Gestión Educativa

Doctorados:

•Dirección de Proyectos

•Economía y Finanzas

Anáhuac Cancún:

Maestrías:

•Maestría en Gestión de Adicciones

•Maestría en Alta Dirección de Hoteles

•Maestría en Alta Dirección de Restaurantes

•Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento

•Maestría en Finanzas

•Maestría en Dirección de Instituciones de Salud

•Maestría en Tecnología de la Información e Inteligencia Analítica

•Maestría en Tecnología para el Desarrollo Sustentable

Doctorado:

•Doctorado Internacional en turismo

Universidad Internacional Iberoamericana:

Maestrías Online (Sólo incluyen el pago de matrícula):

•Máster en Actividad Física: Entrenamiento y Gestión Deportiva

•Máster en Derecho y Negocios Internacionales

•Máster en Docencia Universitaria

•Máster en Educación

•Máster en Intervención Psicológica en el desarrollo y la educación

•Máster en Dirección Estratégica

•Máster en Ingeniería y Gestión de Infraestructuras

•Máster en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad

•Máster en Ingeniería Industrial

•Máster en Ingeniería en Minas

•Máster en Energías Renovables

•Máster en Gestión y Auditorías Ambientales

•Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional

•Máster en Gestión de Servicios de Atención Primaria de Salud

•Máster en Salud Pública

•Máster en Dirección Estratégica en Ingenierías de Software

•Máster en Dirección Estratégica en Telecomunicaciones

•Máster Internacional en Dirección Estratégica en Tecnologías de la información

•Máster en Dirección y Consultoría Turística

Doctorados:

•Doctorado en Proyectos

•Doctorado en Educación

•Doctorado en Nutrición

•Doctorado en Actividad Física y del Deporte

En Honduras:

Zamorano:

Maestría:

•Ingeniería en Agroindustria Alimentaria

En Costa Rica:

CATIE:

Maestrías:

•Maestría Internacional en Agroforestería y Agricultura Sostenible

•Maestría Internacional en Economía, Desarrollo y Cambio Climático

•Maestría Internacional en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales

•Maestría Internacional en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas

En Brasil (Programas impartidos en portugués):

Facultad Especializada en Odontología:

Especialidades:

•Implantología

•Ortodoncia

•Endodoncia

•Periodoncia

•Rehabilitación Oral

Universidad Federal de Integración Latino-Americana:

Maestrías:

•Biociencia

•Energía Sostenible

•Física Aplicada

•Ingeniería Civil

•Biodiversidad Neotropical

•Políticas Públicas y desenvolvimiento

CPO:

Especialidades:

•Especialización En Estética y Restauradora

•Especialización en Endodoncia

•Especialización en Implante

•Especialización en Odontopediatría

•Especialización En Periodoncia

•Especialización En Prótesis Dentaria

CEFET-MG:

Posgrados:

•Programa de Posgrado en Educación Técnica

•Programa de Posgrado en Ingeniería Civil

•Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica

•Programa de Posgrado en Ingeniería de Energía

•Programa de Posgrado Ingeniería de Materiales

•Programa de Posgrado Estudio de Lenguas

•Programa de Posgrado en Matemática Computacional

ITALIA (Programas impartidos en italiano o inglés):

Instituto Marangoni:

Maestrías:

•Diseño de Moda Ropa de Mujer

•Comunicación de Moda y Medios Digitales

•Negocios de Moda y Emprendimiento

•Negocios de Moda y Marketing Digital

•Moda Omnicanal y E-commerce

•Diseño de Interiores

•Diseño de Productos y Muebles

•Gestión del Diseño e Innovación Estratégica

•Dirección de Arte Digital

•Diseño de Moda Ropa de Mujer

•Estilismo de Moda, Dirección de Arte y Contenidos Digitales

•Gestión de Marcas de Moda y Lujo

Universidad de Pisa:

Maestrías:

•Producción agroalimentaria y gestión de agroecosistemas.

•Diseño y gestión de zonas verdes urbanas y paisajísticas

•Ciencia y tecnología de la producción animal.

•Ingeniería Química

•Ingeniería Informática

•Ingeniería Energética

•Materiales y nanotecnología

•Ingeniería Biónica

•Ingeniería Biomédica

•Ingeniería Mecánica

•Ingeniería Electrónica

•Ingeniería Eléctrica

•Ciencia de datos e informática empresarial

•Física

•Ciencias de la Administración Pública

•Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos

Universitá della Calabria:

Maestrías:

•Ingeniería Mecánica

•Ingeniería Química

•Ingeniería robótica y de la automación

•Ingeniería Electrónica

•Ingeniería de la seguridad ambiental y territorial y gestión sostenible de los recursos naturales

•Física

•Ingeniería gestional

•ingeniería de la Computación

•Ingeniería de la computación para el "internet of things´´

•Tecnología de la comunicación y de la información

•Inteligencia artificial y ciencias de la computación

•Ingeniería energética

•Inteligencia para la legalidad y la protección del patrimonio cultural y arqueológico

•Estudios económicos y empresariales

•Ingeniería de las telecomunicaciones

Nuova Accademia di Belle Arti:

Maestrías:

•Publicidad Creativa

•Mercados de Arte Contemporáneos

•Fotografía y Diseño Visual

En Suiza (Programas impartidos en inglés):

Swiss Education Group:

Maestrías:

•Negocios Internacionales en Dirección Hotelera

•Negocios Internacionales en Dirección de Hoteles, Resorts y Bienestar

•Ciencias en Dirección de Hotelería Internacional