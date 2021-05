Abinader dice no tiene constancia que corrupción denunciada por Girón en los cuerpos militares siga ocurriendo

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó qe no tiene constancia de que la corrupción que denunció el mayor Raúl Girón Jiménez en los cuerpos militares siga ocurriendo, al tiempo de señalar que las Fuerzas Armadas ha solicitado auditorías de la actual gestión para confirmar que la situación haya cesado.

Negó que estas auditorías solicitadas a la Contraloría General de la República hayan sido solicitadas por él.

Dijo que estaba al tanto de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y que dedica varias horas a investigar que se hagan las auditorías.

“En esas declaraciones él no dio exactamente dónde estaba ocurriendo. Yo mira Alicia ahí en las Fuerzas Armadas en cualquier lugar yo estoy atento a que se utilicen de la manera adecuada todos los recursos públicos. Todos los días yo dedico varias horas a cuidar, a llamar, investigar a que vayan a hacer auditorías algunas denuncias a determinar las de que los recursos del gobierno se estén utilizando de manera adecuada”, dijo Abinader en entrevista especial denomina “A casi un año”, dirigida por Alicia Ortega y Huchi Lora.

Reiteró que quien cometa un acto de corrupción o es patológico corrupto será sustituido y si lo requiere la circunstancia será sometido, ya que en él recae la responsabilidad de que los fondos se administren de manera adecuada.

“No quiero decir que no existan unos hechos de corrupción a lo que no va asistir es impunidad. Asegurar que en un gobierno tan amplio cualquiera no cometa un error o cometa y cuando digo error digo un hecho de corrupción lo que yo le garantizo a ustedes es que no va a haber impunidad y se descubre te lo garantizo”, expresó.

Miguel Gutiérrez

Respecto a las vinculaciones del diputado del partido de Gobierno, Miguel Gutiérrez con el narcotráfico dijo que cualquier miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que la haga “la paga sea del partido que sea, sea del nivel social que sea”.

“El que cometió sus hechos tiene que responder por sus hechos y en ese caso ha habido esa coordinación entre la DEA, la DNCD y la fiscalía…Mira nosotros sabíamos que habían informaciones y que habían investigaciones. Pero la verdad es que uno no se pone contento por eso pero la justicia tiene que actuar y en más en casos tan graves como es el narcotráfico”, indicó.

“Aquí hay que mandar un mensaje porque aquí no importa quién ha sido. Aquí no se protege a nadie, este gobierno no protege a nadie. Yo lo dije hace mucho tiempo yo tengo amigos pero no cómplices”, resaltó.