Luis Abinader dice no se entera de los allanamientos que realiza la Procuraduría

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

Al reiterar la libertad de la justicia para actuar ante actos de corrupción cometidos en el país, el presidente Luis Abinader indicó que el Ministerio Público no le informa de los allanamientos que se han cometido en el país.

Al participar en una entrevista especial denomina “A casi un año” y dirigida por Alicia Ortega y Huchi Lora, el mandatario negó que sea informado cuándo realizarán los allanamientos.

“Nos dan informes cuando se están realizando. Mira se informan para esto para estos temas incluso hasta por seguridad, pero no nos informan de manera previa yo no sé y de los que me he enterado, que hay bueno que entrevistó Huchi a la procuradora y ahí me enteré de cómo 500 casos. Yo no conozco y no te puedo decir cuáles son los casos”, indicó.

Aseguró que entiende que la sociedad dominicana cree en la justicia independiente y que no interviene en temas judiciales ni presiona para que apresen a nadie.

“Yo sencillamente no intervengo y que el Ministerio Público actúe y si el Ministerio Público actúa correctamente Pues que la justicia determine”, dijo el mandatario.

Además de justicia, Luis Abinader habló de economía, reforma fiscal, sector eléctrico, salud, vacunas, programas sociales, el caso del legislador Miguel Gutiérrez, reforma constitucional, entre otros temas.